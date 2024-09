Alex Telles é apresentado no Botafogo: ‘Dar os resultados que o clube merece’

Alex Telles destaca a felicidade de vestir a camisa do Glorioso (Foto: Maurício Luz / Lance!)







Escrito por Mauricio Luz e Pedro Ernesto , supervisionado por Marcelo Velloso • Publicada em 10/09/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 10/09/2024 - 16:42

O Botafogo apresentou oficialmente o lateral-esquerdo Alex Telles nesta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o jogador ressaltou a felicidade de vestir a camisa do Glorioso.

- Não foi uma decisão difícil. O Botafogo é o clube que mais levou jogadores à Seleção Brasileira, um time de muita história no futebol brasileiro. Juntei minha vontade de vencer títulos com o projeto do Botafogo - disse Alex Telles.

- Eu saí do Brasil com 20 anos e estou voltando com 31, casado, com uma filha e uma esposa grávida. Eu quis voltar para o Brasil por um bom projeto com ambição. Vamos dar ao Botafogo os resultados que o clube merece - completou o lateral.

Contratado no último dia da janela de transferências, Alex Telles gerou expectativa nos torcedores do Botafogo. Alex chega ao Glorioso após rescindir o contrato com o Al-Nassr. O contrato do jogador, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, é válido até 2026. Por ter rescindido antes do fim da janela, Alex poderá defender o Botafogo no Brasileirão.

Alex Telles é apresentado no Botafogo (Foto: Maurício Luz / Lance!)

Alex Telles também poderá reforçar o Botafogo na Libertadores, desde que seja inscrito até o dia 13 de setembro, a última sexta-feira antes do confronto contra o São Paulo, no dia 18. No regulamento da Conmebol, que permitiu a inscrição de novos jogadores a partir das oitavas de final, o Glorioso adicionou cinco jogadores à lista.

Em pergunta feita por Maurício Luz, repórter do Lance!, Alex Telles comentou sobre a Copa do Mundo de 2022, competição na qual o jogador sofreu uma lesão no joelho.

- Foi um baque muito grande na minha carreira, porque todo atleta sonha em chegar em uma Copa do Mundo e ser campeão mundial. Foi um trabalho muito árduo até lá para sair na terceira partida. Foi muito difícil, mas Deus sabe de tudo, e minha esposa estava grávida da Antonella na época. Então fiz parte do parto e do trabalho de parto, consegui ter esses primeiros momentos de vida da minha filha. Quando voltei, fui chamado duas vezes pelo Ramon e agora quero estar no meu melhor nível para voltar à Seleção - disse.