John Textor, acionista do Botafogo, pode receber suspensão de 810 dias; entenda

Foto: Reprodução







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 18:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Principal acionista do Botafogo, John Textor pode receber, no julgamento da próxima quinta-feira (12), uma suspensão de até 810 dias. O empresário será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar, por conta das declarações sobre manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro de 2023.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Textor foi denunciado cinco vezes no artigo 243-F do CBJD (ofensa à honra contra Ednaldo Rodrigues, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e o árbitro Braulio da Silva Machado) e uma vez no 221 (dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito).

As punições a Textor, juntas, podem chegar a 810 dias de suspensão, ou 27 meses, e multa de até R$ 600 mil. A medida é melhor do que a solicitada na última vez, que pedia seis anos e R$ 2 milhões.

Em entrevista concedida à “ESPN”, John Textor pediu uma reunião privada com o STJD para apresentar o material que tem sobre manipulação de resultados, que já foi entregue à Polícia Civil e ao Ministério Público, com investigações em andamento, e à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas.

– Solicitei aos meus advogados que solicitem audiência adequada ao STJD, em sessão privada, onde poderei (pela primeira vez) apresentar ao STJD as mesmas provas que já foram bem recebidas pela CPI do Senado, por meio de um promotor público e por um promotor criminal – disse Textor.