Alex Telles celebra resultado do Botafogo e elogia trabalho de Rodrigo Bellão

No último jogo do trabalho de transição de Rodrigo Bellão para a chegada de Franclim Carvalho, o Botafogo venceu o Vasco fora de casa e respirou na tabela do Brasileirão, amenizando o cenário de crise. Isso foi destacado por líderes do grupo após a partida em São Januário, na noite do último sábado (4), como o lateral-esquerdo Alex Telles.

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Alex Telles faz parte do grupo de dez jogadores que estavam no clube quando Franclim Carvalho foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024 como auxiliar de Artur Jorge. O capitão alvinegro elogiou o novo comandante, mas pregou foco no trabalho para engatar boa sequência.

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— O trabalho dele a gente já conhece. É um cara que gere muito bem o grupo, é um cara que é muito ativo no campo. Eu não tenho muito o que falar, é trabalhar, falar o menos possível e continuar com a sequência boa — disse Telles, após a vitória sobre o Vasco.

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Botafogo com motivos de sobra para comemoração

Além de ter sido a primeira vitória em clássico no ano, o triunfo em São Januário fez o Botafogo ultrapassar o rival e se afastar da zona de rebaixamento. Rodrigo Bellão conseguiu duas vitórias em três jogos como interino e teve o trabalho destacado.

Rodrigo Bellão conseguiu duas vitórias como técnico interino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— É bom vencer, e vencer um clássico melhor ainda. Fora de casa… é muito difícil jogar em São Januário. E a gente precisava dessa sequência, a gente precisava desse momento de duas vitórias depois Ddo nosso momento mais negativo na temporada. E vencer dois jogos com o Bellão também… É dar muito mérito a ele pelo trabalho.

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O Botafogo agora vira chave e foca na estreia na Copa Sul-Americana, na quinta-feira (9), contra o Caracas (VEN), no Estádio Nilton Santos. A partida marcará a estreia do comandante português ex-auxiliar de Artur Jorge nos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024.

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