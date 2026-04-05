menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo convence em passagem de bastão para trabalho de Franclim Carvalho

Glorioso se distanciou da zona de rebaixamento, e novo técnico terá ambiente mais calmo

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/04/2026
06:00
Rodrigo Bellão conseguiu duas vitórias como técnico interino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

Venceu e convenceu. Para um elenco que busca estabilidade, a vitória no clássico com o Vasco vira a chave do Botafogo quanto ao ânimo e dá esperança para engatar um novo trabalho. Missão cumprida pelo interino Rodrigo Bellão, muito festejado pelos atletas ao fim do duelo em São Januário.

continua após a publicidade

Três jogos e duas vitórias para afastar o Glorioso da zona de rebaixamento e dar confiança ao bom grupo, que vinha mal sob o comando de Martín Anselmi. Franclim Carvalho, novo técnico para a sequência da temporada, assumirá o comando na segunda-feira (6) para manter as coisas nos trilhos.

Novo técnico do Botafogo, Franclim Carvalho desembarcou no Rio de Janeiro (Foto: Lance!)

Botafogo mostra serviço

Diante do rival, muito do que faltou ao Botafogo no início da temporada. Comprometimento tático, energia e time mais físico para equilibrar ações. As escolhas de Bellão surtiram efeito em São Januário e mostraram entendimento quanto ao grupo que tinha à disposição.

continua após a publicidade

Partindo de uma peça que pouco foi utilizada por Anselmi e se destacou na segunda etapa. Lucas Villalba entrou pelo lado direito do ataque dando velocidade e força, tratou de recompor bem pra ajudar defensivamente o lateral Vitinho e ainda fez o gol de empate logo após o Vasco abrir o placar. Foi com ele também que Bellão viu saída para jogo de transição quando já tinha vantagem.

A estratégia montada apontou para um Botafogo certeiro naquilo que propunha. Paciência na saída de bola, atração do adversário em bloco alto e quebra de linha. Foram criadas grandes chances ao longo dos 90 minutos em um volume de jogo que agradou. Natural e leve.

continua após a publicidade

Franclim Carvalho conhece parte do elenco e dará início a um novo capítulo. São dez os jogadores que estiveram com ele quando era auxiliar de Artur Jorge nos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024: Raul, Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles, Marçal, Allan, Júnior Santos e Matheus Martins.

O Botafogo agora vira chave e foca na estreia na Copa Sul-Americana, na quinta-feira (9), contra o Caracas (VEN), no Estádio Nilton Santos.

➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias