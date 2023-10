Tite está livre no mercado desde que rescindiu com a CBF, em janeiro deste ano. O período de descanso da pressão do futebol brasileiro em 2023 também era uma promessa familiar, feita para a esposa. No entanto, o Flamengo conseguiu conquistar o técnico com um projeto que dá "carta branca" para ele fazer mudanças dentro do clube e comandar uma reformulação do elenco.