Segundo informações, a diretoria do Botafogo não planejava demitir Bruno Lage de imediato e contava, inclusive, com aval do CEO André Mazzuco pela permanência do treinador. O incômodo dos jogadores, no entanto, teve peso fundamental para um desligamento do treinador antes mesmo da próxima rodada do Brasileirão. Cabe pontuar que o 'corte' a Tiquinho também desagradou parte da cúpula alvinegra e foi motivo de protesto por parte dos torcedores no Nilton Santos e nas redes sociais.