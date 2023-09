O Flamengo segue apostando todas suas fichas em Tite para terminar a temporada de 2023 e iniciar o próximo ano. O técnico, apesar de seduzido pela proposta de gerir a reestruturação no Rubro-Negro, mantém certa resistência a assumir o compromisso de imediato. Na visão de Vampeta, ídolo do Corinthians, o ex-treinador da Seleção Brasileira deverá aceitar o desafio, visto que não há, pelo menos até o momento, uma oferta mais atrativa que o do clube carioca e um acordo entre as partes resultaria em uma ''combinação perfeita''.