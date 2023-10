O Glorioso superou Patronato, da Argentina, com um empate em 1 a 1 em sua estreia no comando. Depois, levou a melhor no mata-mata com o Guaraní, vencendo por 2 a 1 no Niltão e arrancando um suado 0 a 0 no Defensores del Chaco, no Paraguai. Porém, deu adeus à Sul-Americana perdendo para o Defensa Y Justicia nas quartas de final. O treinador frisava que não tinha "11 titulares, mas 22 titulares".