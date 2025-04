Adversários na Libertadores, Botafogo e Carabobo vivem momentos semelhantes

Depois da vitória contra o Juventude, o Botafogo volta a campo nesta terça-feira (8), em busca da primeira vitória na Libertadores. Para a estreia em casa na competição continental, o Alvinegro enfrenta o Carabobo, da Venezuela, que vive momento similar com a equipe brasileira na temporada.

É a primeira vez na história que os clubes vão se enfrentar, e, apesar de não ser um time com grande tradição na competição continental, o Carabobo vive bom momento em 2025, sendo o líder do campeonato venezuelado.

Assim como o Botafogo, o time venezuelano também perdeu o duelo de estreia, contra o Estudiantes, e ainda não pontuou na Libertadores. No entanto, vem de vitória no torneio nacional, no qual é o líder, com 21 pontos. A equipe soma seis vitórias, três empates e uma derrota.

Além disso, o time enfrenta o Alvinegro com um desfalque importante. Tal como o Glorioso perdeu Igor Jesus por expulsão contra a La U, o Carabobo não terá o atacante Edson Tortolero, também expulso no confronto de estreia.

Apesar de ser o azarão da chave, o Carabobo é o vice-campeão venezuelano em 2024, e vai para sua quinta participação em Libertadores, mas pela primeira vez disputa a fase de grupos. A equipe é sediada na cidade de Valência, sem o problema da altitude.

Com pouca tradição na Libertadores, a equipe comandada por Diego Merino não tem atletas conhecidos no seu elenco. Mas, aposta no bom momento para tentar dificultar o time de Renato Paiva no Nilton Santos. Fora de casa, o Carabobo conta, neste momento, com uma derrota nos últimos seis jogos e vem de três jogos consecutivos sem perder como visitante. Além disso, tem apenas uma derrota nos últimos seis jogos.

Mesmo com tropeços na competição sul-americana, ambos os times vêm de vitórias em seus campeonatos nacionais. O Alvinegro, por exemplo, não sabe o que é perder no Brasileirão há 18 jogos e vive invencibilidade recorde.

Mesmo com o tropeço com a Universidad del Chile, o Botafogo chega para o confronto como favorito, sendo o atual campeão da América e jogando junto com a sua torcida. Sem Igor Jesus, Renato Paiva também não conta com Bastos, Danilo Barbosa e Nathan Fernandes, mas terá o retorno do venezuelano Savarino.