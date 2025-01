Jean Lucas projeta evolução do Bahia: ‘Que este seja o nosso ano’

De volta das férias, o elenco do Bahia se reapresentou na última terça-feira (7) no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. Agora, o plantel comandado pelo técnico Rogério Ceni segue para Girona, na Espanha, onde realizará sua pré-temporada, visando as cinco competições que vai disputar ao longo de 2025. A mais aguardada delas, sem dúvidas, é a Copa Libertadores da América, da qual o Esquadrão de Aço não participava há 35 anos.

Uma das principais armas do Bahia para a disputa do torneio mais importante do continente é o volante Jean Lucas, que em 2024 liderou diversas estatísticas no futebol brasileiro e no elenco tricolor. Com nove gols e seis assistências ao longo do ano, o camisa 6 do Bahia foi o volante com mais participações em gols na temporada do Brasil, ao lado de Fernandinho do Athletico-PR. Considerando apenas o Brasileirão, Jean Lucas também se destacou ao anotar 3 gols e dar 6 assistências, o que também o coloca como o volante que mais gerou gols para sua equipe no torneio, ao lado do flamenguista Gerson.

Suas nove participações em gols no Brasileirão 2024, aliás, deixaram o volante atrás apenas de Cauly (10) e Everaldo (11) no ranking de participações em gols do elenco do Bahia. Com seus 6 passes para gol, Jean Lucas foi o líder de assistências do Esquadrão de Aço na competição, ao lado de Cauly.

Homem de confiança de Rogério Ceni, Jean Lucas também foi o jogador do elenco do Bahia que mais atuou em toda a temporada 2024, tendo estado em campo por 4846 minutos no total.

- Fiquei muito feliz com meu primeiro ano aqui no Bahia. Fui muito bem recebido, me adaptei rapidamente e acho que consegui contribuir para o nosso grande objetivo, que era a vaga na Libertadores - avaliou Jean Lucas.

- Agora, vamos para essa pré-temporada na Espanha com energias renovadas para seguir crescendo. Temos grandes desafios pela frente em 2025 e estamos muito motivados para encará-los. Que este seja o ano do Bahia - concluiu o camisa 6.