Veja time provável do Bahia contra o Paysandu após último treino

O Bahia fechou, nesta terça-feira, a preparação para enfrentar o Paysandu, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e o Tricolor tem a vantagem do empate para garantir vaga nas oitavas de final. Com os mesmos desfalques em relação ao último Ba-Vi, Ceni deve escalar um time misto para poupar alguns atletas por conta do cansaço.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Durante o treino desta terça, Kanu e Rezende trabalharam na fisioterapia, Ademir ficou na sala de musculação e Santiago Arias passou por mais um dia de transição física e técnica. Contra o Paysandu, é provável que Ceni preserve peças do time do Bahia, principalmente do meio-campo, setor que ele tem mais opções no banco de reservas.

- Jogue 65 minutos com um a menos em um campo pesado. O adversário não fica em igualdade, você já correu com um jogador a menos. Ficou em igualdade numérica, mas não em igualdade de condições físicas. A gente tinha um jogador voltando de lesão, com cartão amarelo, que só deveria ter jogado 60 minutos. Não tinha o que fazer, são muitas viagens, muitos jogos. Os jogadores também cansam. Esses minutos que tivemos com um jogador a menos fazem muita diferença, você se desgasta muito - disse Ceni após o Ba-Vi.

Diante disso, o time provável do Bahia contra o Paysandu é o seguinte: Marcos Felipe; Gilberto (Erick), David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Michel Araújo (Nestor), Jean Lucas e Cauly; Kayky e Lucho Rodríguez (Willian José).

Como foi o treino do Bahia?

Treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Depois de passar vídeos com erros e acertos da equipe no Ba-Vi, Rogério Ceni comandou um treino tático e técnico, este último em campo reduzido. No final, os zagueiros participaram de atividades específicas, enquanto os demais trabalharam finalizações da entrada da área.

Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Mangueirão, um empate basta para o Bahia se classificar às oitavas da Copa do Brasil. Em caso de vitória do Papão por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

