Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 12/8/2025
Tricolor se reapresenta nesta terça
Depois de folga na última segunda-feira, o Bahia volta aos trabalhos nesta terça e inicia preparação para enfrentar o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão.
Bahia
Bahia se consolida no G-4 e fecha primeiro turno em busca de recorde no Brasileirão
11/08/2025
Bahia
Ceni vê ‘soberba’ do Bahia contra o Fluminense e comenta crise de goleiros
10/08/2025
Bahia
Bahia empata com o Fluminense e se recusa a perder na Fonte Nova; veja melhores momentos
09/08/2025
Agenda do Bahia
O elenco se reapresenta às 10h30 desta terça (horário de Brasília) e segue esse itinerário no CT Evaristo de Macedo até sexta, último dia de preparação. A bola rola na Neo Química Arena às 21h deste sábado.
Sub-17
A equipe sub-17 entra em campo nesta terça-feira em busca de recuperação depois de perder em casa, para o Bragantino, por 4 a 1 na última rodada. Desta vez o adversário é o Cuiabá. A bola rola a partir das 16h no CT Manoel Dresch, em Mato Grosso, para o confronto direto contra o Dourado. Enquanto o Bahia é o 17º, com oito pontos, o Cuiabá é 18º, com a mesma pontuação.
Feminino
Depois de perderem o primeiro jogo das quartas de final da Série A1 por 2 a 1 diante do Corinthians, no Batistão, em Aracaju, no último sábado, as Mulheres de Aço iniciam a preparação para o jogo de volta das semifinais contra o Timão, marcado para as 21h da próxima sexta (horário de Brasília), no Pacaembu.
Próximos jogos do Bahia
- Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste;
- Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
- Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão.
