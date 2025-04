Depois de um dia de folga na última segunda-feira, o Bahia voltou aos treinos nesta terça em preparação para o confronto contra o Cruzeiro, às 21h30 desta quinta (horário de Brasília), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A surpresa do dia foi a ausência de Lucho Rodríguez, que ficou apenas na academia e não trabalhou com o grupo.

Lucho Rodríguez se recupera no CT do Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O atacante, considerado titular na equipe de Rogério Ceni, se recupera de cansaço muscular. Lucho, inclusive, não foi relacionado para a partida contra o Mirassol, no último domingo. O substituto do uruguaio na ocasião foi William José. Lucho Rodríguez tem 16 partidas com a camisa azul, vermelha e branca nesta temporada, com sete gols e uma assistência.

O treino do Bahia

Em campo, Rogério Ceni comandou treinos técnicos em campo reduzido e também fez atividades de saída de bola e construção de jogadas sob pressão já de olho nas possíveis situações da partida entre Cruzeiro e Bahia.

Treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo Foto: Letícia Martins / Ec Bahia

Os zagueiros Gabriel Xavier e Kanu continuaram tratamento das lesões na panturrilha e devem ficar de fora da partida contra contra o Cruzeiro. Já o lateral Iago Borduchi e o meia Michel Araújo continuaram a transição física e técnica e são dúvidas para o próximo jogo. O Tricolor faz o último treino antes do confronto com a Raposa na manhã desta quarta-feira. Confira a programação completa da semana:

Terça (15) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo;

Quarta (16) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo;

Quinta (17) - 21h30:

Cruzeiro x Bahia - Mineirão;

Sexta (18)

Retorno para Salvador;

Sábado (19) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo;

Domingo (20) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo.

Segunda (21) - 20h:

Bahia x Ceará - Arena Fonte Nova

