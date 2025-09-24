O Bahia está pronto e já em solo carioca para enfrentar o Vasco a partir das 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Brasileirão, no estádio de São Januário. Rogério Ceni segue com sete desfalques certos para a partida e tem dúvida sobre as condições de Ademir.

Depois de participar de parte dos últimos dois treinos do Bahia, o atacante, ainda em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, pode pintar como surpresa na lista de relacionados contra o Vasco.

Por outro lado, Erick Pulga, David Duarte e João Paulo seguiram no departamento médico e não têm condições de jogo nesta quarta-feira, assim como Kanu, Erick, Caio Alexandre e Ruan Pablo, todos em processo de transição.

Assim, o provável escalação do Bahia contra o Vasco é o seguinte: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Sanabria (Kayky) e Willian José.

Willian José e Iago Borduchi em treino do Bahia; veja acima a provável escalação contra o Vasco (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de assistir vídeos de erros e acertos da partida contra o Ceará, o elenco fez um trabalho técnico no CT Evaristo de Macedo, com foco em finalização e troca de passes.

Logo em seguida, o grupo foi dividido em três times, dois participavam de um trabalho tático em metade do campo, enquanto o outro aprimorava situações de jogo e bolas paradas. Por fim, alguns atletas treinaram finalizações da entrada da área.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA

16ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário;

📺 Onde assistir: Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).