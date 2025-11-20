Depois de 18 dias, o Bahia volta a encontrar a torcida a partir das 18h desta quinta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni, inclusive, tem retornos importantes para este confronto e um departamento médico quase esvaziado.

A começar pelas boas notícias, o lateral-direito Gilberto e o zagueiro Gabriel Xavier, recuperados de estiramento muscular e lesão na panturrilha, respectivamente, treinaram normalmente com o restante do grupo e devem estar à disposição. Outro que também não preocupa é o zagueiro argentino Ramos Mingo, que chegou a ser ausência em alguns trabalhos durante a semana devido a uma pancada no ombro.

O único atleta no departamento médico do Bahia é o atacante Sanabria, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho na partida contra o São Paulo, pela 31ª rodada, e só volta no início do ano que vem.

Por outro lado, as principais dúvidas de Ceni são o lateral-esquerdo Luciano Juba, que foi convocado para a seleção brasileira, mas não entrou em campo, e o lateral-direito colombiano Santiago Arias, também convocado para a Data Fifa. O primeiro deve jogar, enquanto este último só chegou a Salvador nesta quinta e muito provavelmente desfalca a equipe.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Fortaleza é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Erick Pulga, Tiago e Willian José.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia; veja acima a provável escalação contra o Fortaleza (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de assistirem vídeos com erros e acertos da partida contra o Internacional, os atletas participaram de uma ativação física e técnica no CT Evaristo de Macedo. Em seguida, foi realizado um exercício técnico em espaço reduzido, com dinâmicas de posse de bola e finalização. Também foi trabalhado um enfrentamento em campo reduzido, com o elenco dividido em três times. Por fim, alguns atletas ainda aprimoraram cobranças de falta.

BAHIA X FORTALEZA

34ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Fortaleza: Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS);