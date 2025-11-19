Convocados do Bahia: Juba não entra em campo pela Seleção e Arias se destaca

A Data Fifa chegou ao fim na última terça-feira, e os dois jogadores do Bahia que foram convocados viveram momentos bem diferentes com as respectivas seleções. Enquanto o lateral-esquerdo Luciano Juba sequer pisou no gramado com a camisa do Brasil, o lateral-direito Santiago Arias jogou 180 minutos e participou das duas vitórias da Colômbia.

Arias, inclusive, deve ser desfalque do Bahia contra o Fortaleza na partida marcada para as 18h desta quinta-feira (horário de Brasília), já que ele só desembarca pela manhã. Luciano Juba, por outro lado, já está em Salvador e pode ser opção para Rogério Ceni na lateral esquerda.

Juba foi elogiado, mas não jogou pela Seleção

Depois de ficar no banco de reservas na vitória brasileira diante de Senegal por 2 a 0, no último sábado, Luciano Juba foi muito elogiado por Carlo Ancelotti, que parecia convencido em dar oportunidade a Juba na partida contra a Tunísia. Mas, se no duelo contra Senegal Alex Sandro, do Flamengo, foi o titular, na última terça-feira a vaga ficou com Caio Henrique, do Mônaco. O lateral do Bahia, então, sequer pisou no gramado na sua primeira convocação para defender a Amarelinha, mas segue com a chama acesa na busca por espaço durante o ciclo até a Copa do Mundo.

Juba já está em Londres para treinos da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Arias é destaque na Colômbia

Já Santiago Arias viveu um cenário completamente oposto. Titular nos amistosos contra Nova Zelândia e Austrália, ambos nos Estados Unidos, o atleta do Bahia somou 180 minutos nos dois jogos e ainda deu assistência para o primeiro gol da Colômbia na vitória por 2 a 1 contra os neozelandeses, marcado por Gustavo Puerta. Consolidado na seleção e um dos mais experientes do grupo, Arias é candidato forte para estar na Copa do ano que vem.

Santiago Arias em ação na partida entre Colômbia e Nova Zelândia (Foto: redes sociais)

