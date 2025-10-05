Cheio de problemas no elenco, o Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni tem 11 desfalques confirmados para o jogo, mas um retorno pode servir de alento ao treinador.

A começar pela boa notícia, o zagueiro David Duarte se recuperou de lesão muscular na coxa e treinou normalmente com o grupo na sexta e no sábado. Diante da falta de zagueiros, ele deve ser utilizado por Ceni no time titular.

Quem também pode ter a volta antecipada é o zagueiro Kanu, que se recuperou de cirurgia depois de lesão na panturrilha, sofrida no início do Brasileirão, e pode virar opção no banco de reservas.

Por outro lado, os desfalques são inúmeros. Só por suspensão, o Tricolor perdeu Sanabria, Gabriel Xavier, Luciano Juba, Santiago Arias e Rodrigo Nestor. Já o zagueiro Ramos Mingo entrou na lista dos machucados e se juntou a Luciano Juba, João Paulo e Erick Pulga no departamento médico. Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo seguem em transição.

Diante desse cenário, a provável escalação do Bahia contra o Flamengo é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte (Fred Lippert) e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Kayky e Willian José.

+ Tabu de Ceni fica ainda mais difícil de ser quebrado em Bahia x Flamengo

Como foi o último treino do Bahia?

Jean Lucas treina finalização no CT Evaristo de Macedo; veja acima a provável escalação do Bahia contra o Flamengo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Depois de um aquecimento, o elenco foi dividido em dois times para uma competição de finalizações. Logo em seguida, Rogério Ceni comandou um treino tático em campo aberto. Por fim, a comissão técnica organizou uma mini-partida em campo reduzido, enquanto os atletas da defesa fizeram trabalhos específicos para o setor.

Bahia 🆚 Flamengo

27ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA);

👁️ Onde assistir: Premiere;

🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)