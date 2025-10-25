O Bahia está pronto para a partida de logo mais contra o São Paulo, marcada para as 21h30 deste sábado (horário de Brasília), no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão. A tendência é que Rogério Ceni escale um time bem parecido com o que entrou em campo na última quarta-feira, diante do Internacional.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Sem suspensos, o Bahia só tem desfalques por questões médicas para este jogo. O atacante Erick Pulga, em reta final de recuperação de uma lesão muscular na coxa, e o zagueiro David Duarte, que trata um trauma na costela, treinaram de forma parcial com o restante do grupo nesta sexta. Já os meias Everton Ribeiro e Caio Alexandre fizeram trabalhos especiais na academia.

Assim, é provável que Rogério Ceni mantenha, contra o São Paulo, a base da escalação do Bahia que bateu o Internacional na última quarta, com: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Ademir, Sanabria (Tiago) e Willian José.

continua após a publicidade

➡️Volante do Bahia celebra retorno após cinco meses e se encanta com torcida: 'Não sabia'

Erick Pulga em treino do Bahia; veja acima a provável escalação contra o São Paulo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o treino do Bahia?

A manhã de trabalhos no CT Evaristo de Macedo começou com análise de erros e acertos no duelo contra o Internacional. Logo depois, o elenco foi a campo para um trabalho tático de troca de passes. Em seguida, Ceni orientou os atletas no posicionamento e construção de jogadas durante mais um treino tático. Para finalizar, foi realizado um jogo em campo reduzido, com foco na posse de bola e troca rápida de passes.

SÃO PAULO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP);

📺 Transmissão: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS);

🏁 VAR: Rafael Traci (SC).