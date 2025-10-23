O Bahia venceu o Internacional nesta quarta-feira por 1 a 0, em partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão, e se aproximou ainda mais do G-4. Esse foi o terceiro jogo seguido sem a presença do capitão Everton Ribeiro, que se recupera de um câncer na tireoide e deve voltar ainda antes do torneio acabar para ajudar o time na busca por vaga direta na Libertadores.

Durante a entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Rogério Ceni fez projeções para uma possível volta do meia e também analisou as opções do Bahia, que sofre constantemente com desfalques.

— Eu sei que para esse jogo [São Paulo] ele não volta. Ele está na academia, temos que avaliar a evolução dele a cada dia. Talvez contra o Bragantino, é uma questão médica, não sei como está a programação para ele. Sei que não posso utilizar ele, então tiro o foco dele e olho para outras opções. Acho que o principal nesse momento é a recuperação dele, a saúde. Quando ele estiver pronto, vamos analisar — destacou.

— As trocas abrem espaço também para os garotos, é normal que os resultados não sejam os mesmos. Esse jogo foi do primeiro turno, chegamos a 33 pontos, o melhor primeiro turno do Bahia. É uma média muito boa. Mas esperamos mais retornos para tentar crescer, Caio Alexandre, Kanu, Pulga. Queremos usar todos, mas nem sempre a gente consegue. Para isso serve o elenco.

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Inter (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Análise de Bahia x Inter

Mesmo com um pouco de sofrimento no início do jogo, o Bahia soube se reconstruir e dominou o Colorado na Arena Fonte Nova. Willian José, de pênalti, foi o autor do gol que reafirma o poderio do Tricolor dentro de casa e coloca fogo na briga pela quarta posição.

— Importante, necessário para nossa caminhada. Os primeiros minutos foram ruins, nos atrapalhamos um pouco. Tentamos fazer algumas movimentações imaginando os três zagueiros do Inter, e à medida que o jogo progrediu, melhoramos. Além do pênalti, tivemos outras oportunidades já no primeiro tempo. Depois, quando teve a expulsão, já estávamos cansados e não conseguimos fazer a pressão que deveríamos. Não foi um jogo espetacular, mas conseguimos boas chances com Ademir, tivemos oportunidades e saímos vencedores — analisou.

O Bahia agora volta a campo às 21h30 deste sábado (horário de Brasília), quando visita o São Paulo, no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão.