O Bahia fechou, nesta sexta-feira, a preparação para enfrentar o Internacional, em confronto válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para este confronto, Rogério Ceni tem retorno de titular e ainda deixa dúvidas no ar a respeito da escalação.

O zagueiro Ramos Mingo, que cumpriu suspensão contra o Atlético-MG, volta ao time titular ao lado de David Duarte. Há ainda a possibilidade do retorno de Everton Ribeiro ao onze inicial, já que o camisa 10 adquiriu ritmo de jogo depois de tratar um câncer na tireoide. Quem também pode pintar na lista de relacionados do Bahia é o volante Caio Alexandre, que já treina com o grupo depois de se recuperar de lesão na coxa.

Já o lateral-direito Gilberto, o zagueiro Gabriel Xavier e os atacantes Kayky e Sanabria seguem no departamento médico do Tricolor, enquanto o zagueiro Kanu cumpre suspensão depois de ter sido expulso contra o Atlético-MG.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Internacional é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Tiago (Erick Pulga) e Willian José.

Everton Ribeiro e Caio Alexandre em treino do Bahia; veja acima a provável escalação contra o Internacional (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

A última atividade do Bahia foi realizada nesta sexta-feira, no CT do América-MG, ainda em Minas Gerais. O time começou dividido em trios para uma movimentação tática e técnica. Em seguida, o elenco, separado em dois times, realizou um um enfrentamento tático com enfrentamento. Por fim, Rogério Ceni aplicou um treino técnico em espaço reduzido.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BAHIA

33ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 8 de novembro de 2025, às 18h30min (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (TV fechada) e CazéTV (streaming).