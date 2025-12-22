Everton Ribeiro exalta Filipe Luís: 'Tem tudo para ser um dos maiores técnicos do Brasil'

Everton Ribeiro, jogador do Bahia, foi um dos convidados do evento do projeto socioesportivo Craque do Amanhã, que reuniu jogadores na noite desta segunda-feira (22) no Rio. Ex-jogador do Flamengo, o meio-campista enalteceu a temporada brilhante de Filipe Luís, com quem mantém amizade desde os tempos do clube carioca.

continua após a publicidade

- Ele é um grande treinador. Estudioso desde quando jogava. A gente se fala sempre. Fico feliz por ele. Um ano mágico, completando um ano como treinador principal, já ganhando títulos importantes, marcando história. Acredito que tem tudo para ser um dos maiores treinadores do Brasil. É um cara esforçado, inteligente, que gosta do que faz. Isso é muito importante - disse Everton Ribeiro sobre Filipe Luís, que em 2025 levou o Rubro-Negro aos títulos da Libertadores e Brasileirão, entre outros.

Ao lado de Filipe Luís no Flamengo, Everton Ribeiro conquistou os títulos da Libertadores de 2019 e 2022, além das taças da Copa do Brasil e do Brasileirão.

continua após a publicidade

Everton Ribeiro ao lado de Filipe Luís pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O Craque do Amanhã

Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas.

O projeto Craque do Amanhã é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas: Braskem, Transpetro, BMTE, Serac Group, Caixa Capitalização, Enel, Laboratório B-Braun, Grupo Burguês, White Martins, Unilever, B3, Oliveira Trust, State Grid, Suall Piscinas, Google, Sportv, Brascabo, Honda Hayasa, WLM Scania, Ecovias Rio Minas, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Águas do Rio, Light, Diffucap, Casa do Alemão, Vinícola Galiotto e Club Med.

continua após a publicidade

Participam da ação alunos do Craque do Amanhã das unidades de Neves e Arsenal, em São Gonçalo, além de Caxias e Santa Isabel, cidade paulista do padrinho do projeto, Éverton Ribeiro. Alunos da Escola de Lutas José Aldo, que atua no bairro Jockey, em São Gonçalo, também participam, além do alunos do projeto Formando Campeões- Nova União, que oferece gratuitamente aulas de jiu-jitsu em São Januário.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.