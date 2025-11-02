O Bahia está pronto para enfrentar o Bragantino em confronto marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni tem desfalques de peso para a partida, mas comemora retorno de titular ao time.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Depois de três meses de recuperação por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa, o atacante Erick Pulga, um dos destaques da equipe durante a temporada, volta à lista de relacionados e deve ganhar minutos neste domingo.

Quem também pode pintar como surpresa no banco de reservas é o meia Everton Ribeiro, que está recuperado de um câncer na tireoide e já treina sem restrições com o restante do grupo.

continua após a publicidade

Por outro lado, o volante Caio Alexandre segue em transição física e técnica e será desfalque, assim como o atacante Sanabria e o lateral Gilberto, ambos em recuperação de lesão. Por fim, Ademir está fora do jogo por acúmulo de cartões amarelos.

Neste cenário, a provável escalação do Bahia contra o Bragantino é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Kayky, Tiago e Willian José.

continua após a publicidade

Erick Pulga participa de treino no CT Evaristo de Macedo; veja acima a provável escalação do Bahia contra o Bragantino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Os atletas passaram pelo protocolo de aquecimento na manhã deste sábado e, logo depois, fizeram um trabalho técnico de troca de passes. Em seguida, Ceni comandou um novo treino técnico, desta vez com enfrentamento entre duas equipes, enquanto outra participava do jogo com regras de passes específicas. Por fim, um grupo de atletas aprimorou finalizações frontais ao mesmo tempo em que outros jogadores, na metade do gramado, realizaram um treino de fundamentos, como domínio e toque de bola.

BAHIA X BRAGANTINO

31ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 02 de novembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Bragantino: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Renan Aguiar da Costa (CE);

🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).