Enquanto o elenco do Bahia curte duas semanas de férias neste período do Mundial de Clubes, a CBF divulgou a tabela detalhada com os próximos nove jogos da equipe, em quatro competições diferentes. O Tricolor volta a campo às 21h30 do dia 9 de julho (horário de Brasília), uma quarta-feira, contra o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, pelas quartas da Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Veja calendário detalhado com os próximos nove jogos do Bahia:

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste;

Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana;

Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) - playoff da Sul-Americana;

Bahia x Juventude (18h30 do dia 27/07) - 17ª rodada do Brasileirão;

Bahia x Retrô (19h30 do dia 30/07) - oitavas da Copa do Brasil;

Sport x Bahia (16h do dia 02/08) - 18ª rodada do Brasileirão;

Retrô x Bahia (19h30 do dia 05/08) - oitavas da Copa do Brasil.

A CBF ainda não definiu as datas e horários das rodadas 14 e 16 do Brasileirão para o Bahia, que vai enfrentar Internacional, em casa, e Vasco, fora, respectivamente.

continua após a publicidade

Estádio Cícero de Souza Marques antes de Bragantino x Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Campanhas do Bahia até aqui

O Tricolor faz campanha sólida na Copa do Nordeste, primeira competição a ser disputada depois da parada do Mundial, e se classificou com a melhor campanha geral da primeira fase, com 16 pontos. Já no Brasileirão, compromisso que vem logo em seguida, o Bahia entrou em ascensão e é o quinto colocado, com 21 pontos, um a menos que o Palmeiras, quarto na tabela.

Internacionalmente, o Bahia ainda tem no calendário a Sul-Americana como consolo após eliminação na fase de grupos da Libertadores. O Tricolor ficou na terceira posição do grupo F, com sete pontos, e carimbou vaga para os playoffs da "Sula" contra o América de Cali (COL). Por fim, a equipe de Rogério Ceni fez bonito na terceira fase da Copa do Brasil ao eliminar o Paysandu com 5 a 0 no agregado e vem cheia de moral contra o Retrô na oitavas.

continua após a publicidade

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️ Copa do Nordeste: confira datas e horários das quartas de final

➡️ Ceni comemora pausa do Mundial e analisa pênalti polêmico: “Não precisava VAR’

➡️ CEO do Bahia revela novo centro de treinamento: ‘Melhor da América do Sul’