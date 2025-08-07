O desempenho do Bahia contra o Retrô passou longe do esperado na noite da última quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, mas o Tricolor fez valer a vantagem construída no duelo da ida e administrou o empate para avançar às quartas. Muito mais do que os quase R$ 5 milhões embolsados, a classificação consolida as boas campanhas do time baiano no mata-mata nacional e mantém vivo o sonho das semifinais.

Com a classificação, o Bahia chega às quartas de final da Copa do Brasil pela terceira temporada seguida. Por isso, reacende a esperança de chegar às semifinais pela primeira vez na história. Em todas as nove oportunidades em que o Tricolor bateu nas quartas, acabou eliminado. Nas mais recentes, caiu para o Grêmio em 2023 e Flamengo em 2024.

Desta vez, o adversário será definido em sorteio marcado para as 10h da próxima terça-feira (horário de Brasília) na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Participações do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil:

1989: Grêmio ❌

1990: Flamengo ❌

1999: Juventude ❌

2002: Atlético-MG ❌

2012: Grêmio ❌

2018: Palmeiras ❌

2019: Grêmio ❌

2023: Grêmio ❌

2024: Flamengo ❌

Campanha do Bahia na Copa do Brasil

Cauly faz finalização na partida contra o Retrô, pela Copa do Brasil (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Diferente de 2023 e 2024, o Tricolor chega às quartas com menos jogos na Copa do Brasil, já que inicou a atual campanha na terceira fase por ter se classificado para a Libertadores. Nos dois jogos contra o Paysandu, o Bahia não teve dificuldades e construiu 5 a 0 no agregado (1 a 0 na ida e 4 a 0 na volta).

Já diante do Retrô a tarefa foi mais sofrida. Depois de vencer por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, o Tricolor ficou só no empate sem gols na última quarta-feira, pela partida de volta, o suficiente para carimbar mais uma vaga nas quartas.

— Nossa propósta era sair com um triunfo e classificar. A gente jogou para ganhar. O time deles defendeu muito bem com um bloco baixo e nos marcou individualmente. Isso determinou muito nosso comportamento. Mas a classificação veio e isso foi o mais importante — destacou Jean Lucas, em entrevista pós jogo ao canal Prime Video.