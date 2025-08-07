menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Bahia chega às quartas da Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido

Tricolor aguarda sorteio, marcado para a próxima terça-feira

Time do Bahia antes de enfrentar o Flamengo pelas quartas da Copa do Brasil em 2024 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
imagem cameraTime do Bahia antes de enfrentar o Flamengo pelas quartas da Copa do Brasil em 2024 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 07/08/2025
05:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

O desempenho do Bahia contra o Retrô passou longe do esperado na noite da última quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, mas o Tricolor fez valer a vantagem construída no duelo da ida e administrou o empate para avançar às quartas. Muito mais do que os quase R$ 5 milhões embolsados, a classificação consolida as boas campanhas do time baiano no mata-mata nacional e mantém vivo o sonho das semifinais.

continua após a publicidade

Relacionadas

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Com a classificação, o Bahia chega às quartas de final da Copa do Brasil pela terceira temporada seguida. Por isso, reacende a esperança de chegar às semifinais pela primeira vez na história. Em todas as nove oportunidades em que o Tricolor bateu nas quartas, acabou eliminado. Nas mais recentes, caiu para o Grêmio em 2023 e Flamengo em 2024.

Desta vez, o adversário será definido em sorteio marcado para as 10h da próxima terça-feira (horário de Brasília) na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Participações do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil:

  • 1989: Grêmio ❌
  • 1990: Flamengo ❌
  • 1999: Juventude ❌
  • 2002: Atlético-MG ❌
  • 2012: Grêmio ❌
  • 2018: Palmeiras ❌
  • 2019: Grêmio ❌
  • 2023: Grêmio ❌
  • 2024: Flamengo ❌

+ Joia do Bahia, sobrinho de Hulk é convocado para Seleção Sub-15: ‘Primeira de muitas’

Campanha do Bahia na Copa do Brasil

Cauly faz finalização na partida contra o Retrô, pela Copa do Brasil (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Cauly faz finalização na partida contra o Retrô, pela Copa do Brasil (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Diferente de 2023 e 2024, o Tricolor chega às quartas com menos jogos na Copa do Brasil, já que inicou a atual campanha na terceira fase por ter se classificado para a Libertadores. Nos dois jogos contra o Paysandu, o Bahia não teve dificuldades e construiu 5 a 0 no agregado (1 a 0 na ida e 4 a 0 na volta).

Já diante do Retrô a tarefa foi mais sofrida. Depois de vencer por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, o Tricolor ficou só no empate sem gols na última quarta-feira, pela partida de volta, o suficiente para carimbar mais uma vaga nas quartas.

continua após a publicidade

— Nossa propósta era sair com um triunfo e classificar. A gente jogou para ganhar. O time deles defendeu muito bem com um bloco baixo e nos marcou individualmente. Isso determinou muito nosso comportamento. Mas a classificação veio e isso foi o mais importante — destacou Jean Lucas, em entrevista pós jogo ao canal Prime Video.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias