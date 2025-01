A grande exibição do Bahia na noite de quinta-feira (23) ao golear o Sampaio Corrêa por 4 a 0 na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, deixou uma ótima primeira impressão do que a equipe pode produzir em 2025. Titular no primeiro jogo da temporada, Rodrigo Nestor teve boa atuação em sua estreia e comemorou o início positivo.

- Feliz pela estreia e por iniciar entre os titulares. Eu imaginava que seria um bom jogo pela nossa pré-temporada ter sido muito boa e a equipe já ter uma base montada. E, no meu caso, por eu já entender como o Rogério gosta de trabalhar. Foi muito bom estar na Fonte Nova ao lado do nosso torcedor para passar boas energias para os desafios que temos pela frente - contou Rodrigo Nestor.

Apontado como uma das principais contratações do Grupo City para a temporada do Bahia, o ex-jogador do São Paulo fez questão de conter a empolgação e frisar que se trata apenas do início de um ano muito importante para o clube. Em 2025, além do Estadual e do Brasileirão, o Esquadrão de Aço volta a disputar a Copa Libertadores depois de 36 anos de ausência.

- É cedo para falar, a temporada é longa e temos muito a evoluir ainda. Mas pela forma como a equipe se comportou e controlou o jogo, independente do resultado, dá para ver que pode vir muita coisa boa pela frente, principalmente na nossa casa - avaliou o meia de 24 anos.

- Esse ano é especial e sabemos da nossa responsabilidade. O clube vem nos dando todo o suporte, além dos grandes atletas que já estavam aqui, reforçados por aqueles que chegaram agora. Fui muito bem recebido por todos atletas e funcionários. Todos estão trabalhando de forma muito profissional e organizada para que seja um grande ano - concluiu Nestor.

Agora, as atenções da equipe se voltam para o Campeonato Baiano, já que no domingo (26), às 16h, o Bahia recebe o vice-líder Porto, pela 4ª rodada, novamente na Arena Fonte Nova. Atual 8º colocado, o Tricolor busca seu primeiro triunfo na competição e poderá escalar pela primeira vez seu elenco principal, após utilizar uma equipe Sub-20 nas três rodadas iniciais.