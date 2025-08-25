menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Nordeste

Veja datas e horários de Bahia x Confiança na final da Copa do Nordeste

Tricolor e Dragão fazem decisão inédita no Nordestão

Troféu da Copa do Nordeste (Foto: Paulo Paiva/AGIF)
imagem cameraTroféu da Copa do Nordeste (Foto: Paulo Paiva/AGIF)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 25/08/2025
20:47
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois de vencerem de forma heroica os jogos das semifinais, Bahia e Confiança já sabem quando vão se enfrentar na grande final da Copa do Nordeste. As partidas acontecem nos dias 3 e 9 de setembro, período de Data Fifa.

continua após a publicidade

Relacionadas

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O primeiro jogo está marcado para as 21h30 do dia 3, uma quarta-feira (horário de Brasília), no Batistão, em Aracaju. Já a partida que vai definir o campeão acontece às 17h30 do dia 6, um sábado, na Arena Fonte Nova. O Tricolor tem o direito de decidir a competição em casa por ter feito melhor campanha geral.

O Bahia chega à sua décima final de Copa do Nordeste, com quatro títulos conquistados até aqui. Apesar de ser o maior campeão, a equipe está empatada em número de troféus com o rival Vitória e busca se isolar na liderança desse ranking.

continua após a publicidade

Já o Confiança alcança a primeira final de Nordestão e quer levantar o troféu inédito.

Tanto o Bahia quanto o Confiança já têm garantido mais R$ 1,4 milhão por ter chegado à decisão da Copa do Nordeste.

Campanhas de Bahia e Confiança

Confiança e Bahia no Batistão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Confiança e Bahia no Batistão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Depois de liderar o Grupo B, com 16 pontos, e garantir a melhor campanha da primeira fase, o Bahia bateu o Fortaleza por 2 a 1 nas quartas e o Ceará por 1 a 0 na semifinal, ambos os jogos na Arena Fonte Nova.

Já o Confiança, ficou na quarta posição do mesmo Grupo B, com 11 pontos, e passou por Vitória e CSA, nas quartas e semifinais, respectivamente, ambos fora de casa. Vale destacar que o Dragão impôs a única derrota do Tricolor baiano na fase de grupos ao vencer por 2 a 0, no Batistão.

continua após a publicidade

Maiores campeões e finalistas do Nordestão

Além de maior campeão da Lampions, o Bahia também é o maior finalista, como nove decisões disputadas desde 1994, ano de estreia do torneio. O Tricolor é seguido por Vitória e Sport, que têm sete finais cada um.

  • Dez finais – Bahia (4 títulos);
  • Sete finais – Vitória (4 títulos) e Sport (3 títulos);
  • Cinco finais – Ceará (2 títulos);
  • Três finais - Fortaleza (3 títulos);
  • Duas finais – CRB (0) e Campinense (1 título);
  • Uma final – América-RN (1 título), Santa Cruz (1 título), Sampaio Corrêa (1 título), Fluminense de Feira (0), ABC (0), ASA (0), Botafogo-PB (0) e Confiança (0).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias