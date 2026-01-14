Nestor inicia 2026 com assistência e amplia números pelo Bahia

O Bahia deu o pontapé inicial nesta temporada com um time alternativo e repleto de garotos que fizeram bonito no último domingo, na vitória por 4 a 2 contra o Jequié na estreia do Campeonato Baiano. Mas alguns atletas experientes estavam no banco de reservas e já deram bons sinais desde a primeira partida do ano, como é o caso do meia Rodrigo Nestor.

O camisa 11 do Bahia entrou em campo no segundo tempo e cobrou escanteio na medida para Fredi marcar o quarto gol, que selou a goleada tricolor. Essa assistência, inclusive, representou a continuidade do bom momento do atleta pela equipe baiana.

— É importante começar o ano já contribuindo dentro de campo. Foi um jogo com muitos garotos, que mostraram personalidade, e fico feliz por poder ajudar. Sabemos que há muita coisa pela frente, então ir entrando no ritmo desde já é sempre positivo — destaca Nestor, que está a uma partida de completar 50 jogos pelo clube.

O meio-campista chega a 2026 após viver sua temporada mais artilheira da carreira pelo Tricolor baiano e encerrar o ano como o jogador da posição com mais participações diretas em gols no elenco. Em 2025, Nestor somou 14 contribuições, com oito bolas nas redes e seis assistências, marca que só fica atrás de 2022, quando registrou 19 pelo São Paulo, também sob o comando de Rogério Ceni.

No fim de novembro, o Bahia exerceu a opção de compra de Rodrigo Nestor junto ao São Paulo, garantindo em definitivo a permanência do camisa 11 no clube até 2030. Desde que chegou ao Tricolor, o meio-campista já soma 49 partidas, com oito gols e sete assistências.

— Os números são importantes e me dão confiança, mas sei que este ano vai exigir muito de todos nós. Teremos grandes competições pela frente, então preciso estar sempre preparado para ajudar o Bahia da melhor forma possível na busca por títulos — completou.

Fredi comemora quarto gol do Bahia contra o Jequié ao lado de Rodrigo Nestor (Foto: Caíque Higino)

Nestor fora do jogo contra o Bahia de Feira

Mesmo com um time alternativo, Rogério Ceni promove rodízio de atletas da equipe principal no banco de reservas durante o Campeonato Baiano. Nestor, por exemplo, não foi relacionado para a partida contra o Bahia de Feira na noite desta quarta-feira, na Arena Cajueiro, pela segunda rodada do estadual, e treinou junto com o grupo principal, que se prepara de olho na estreia do Brasileirão. No seu lugar, Michel Araújo foi convocado para o confronto.