Membros de uma torcida organizada do Bahia que se envolveram em um capotamento na BR-101, na tarde deste sábado, a caminho de Recife, receberam atendimento médico na Ilha do Retiro, durante a partida entre Bahia e Sport, pela 18ª rodada do Brasileirão. O grupo de torcedores só conseguiu entrar no estádio depois do término da primeira etapa. A estimativa da PRF é que, entre os cerca de 50 torcedores que estavam no ônibus, dez se feriram.

Torcedores do Bahia chegam à Ilha do Retiro no segundo tempo (Foto: reprodução / Premiere)

Em nota oficial, a torcida Bamor divulgou que o acidente aconteceu com um dos ônibus que compõem o comboio que estava a caminho da capital pernambucana. Ninguém morreu ou ficou ferido gravemente.

O clube prestou apoio à torcida organizada e se colocou à disposição para suporte. A causa do acidente ainda é investigada, mas a suspeita é que o motorista tenha cochilado na estrada.

Veja mais imagens:

Torcedora com ferimento no braço recebe atendimento médico (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Torcedores do Bahia expõem feridas no corpo (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Torcedores do Bahia são atendidos em ambulância na Ilha do Retiro (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Torcedores do Bahia são atendidos por médicos na Ilha do Retiro (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Torcedores do Bahia que estavam em ônibus a caminho de Recife (Foto: reprodução)

Ônibus com torcedores do Bahia capota (Foto: reprodução)

Confira na íntegra a nota da torcida organizada do Bahia:

A Torcida Bamor Nova Era informa que, durante o deslocamento da nossa caravana rumo à cidade de Recife, um dos ônibus que compõe a comitiva se envolveu em um acidente.

Felizmente, informamos que todos os ocupantes do veículo passam bem, sem vítimas fatais ou feridos graves. Agradecemos imensamente a Deus pela proteção concedida nesse momento.

Reforçamos que já estamos tomando todas as providências necessárias para garantir a continuidade da viagem com segurança e responsabilidade.

Seguimos firmes rumo à Ilha do Retiro, porque hoje é dia de Bahia em campo, e nossa energia será fundamental em busca de mais um triunfo!