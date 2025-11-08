menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Jogador do Bahia é convocado para a seleção da Colômbia

Seis atletas que atuam no Brasil foram convocados para a Colômbia

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 08/11/2025
08:45
Santiago Arias com a camisa da Colômbia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraSantiago Arias com a camisa da Colômbia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia tem mais um jogador convocado para esta próxima Data Fifa. Trata-se do lateral-direito colombiano Santiago Arias, que vai disputar amistosos contra Nova Zelândia e Austrália nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente, nos Estados Unidos. Na seleção da Colômbia, ele vai se juntar a outros cinco atletas que atuam no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Carlos Cuesta (Vasco), Carrascal (Flamengo), Borré (Inter), Carbonero (Inter) e Andrés Gomez (Vasco) também foram chamados pelo técnico Néstor Lorenzo.

O primeiro confronto será contra a Nova Zelândia, no dia 15, em Fort Lauderdale. A segunda partida será diante da Austrália, dia 18, em Nova Iorque. Neste cenário, é bem possível que Arias seja um desfalque para Rogério Ceni na partida contra o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, marcada para as 18h do dia 20 de novembro (horário de Brasília), uma quinta-feira.

continua após a publicidade

O grande problema é que Gilberto, concorrente de Arias na lateral direita, foi diagnosticado com um estiramento muscular na coxa depois da partida contra o São Paulo. Se ele não recuperar até lá, o treinador vai ter que usar Arias ou improvisar. O clube ainda não divulgou uma programação definida para o retorno do colombiano.

➡️Joia do Bahia é destaque na Espanha após desempenho pela Seleção: 'A fera'

Santiago Arias em treino pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Santiago Arias em treino pelo Bahia; lateral é convocado para defender a Colômbia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia tem histórico de convocações

Santiago Arias, inclusive, já tem mais de uma década de convocações para a Colômbia e foi selecionado por Néstor Lorenzo outras duas vezes neste ano, ambas para jogos das Eliminatórias, em março e setembro.

continua após a publicidade

Além de Arias, o Bahia coleciona outras convocações recentes, como a de Jean Lucas para representar o Brasil nas últimas rodadas das Eliminatórias, em setembro, e Luciano Juba, chamado por Carlo Ancelotti na última segunda-feira para integrar o elenco que vai enfrentar amistosos contra Senegal e Tunísia.

Esse trio formado por Juba, Jean Lucas e Arias, inclusive, é cotado para ser titular a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília), quando o Bahia visita o Internacional no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão, a última antes desta Data Fifa. Inter que, por sinal, também teve Borré e Carbonero convocados para defender a Colômbia.

Arias, atualmente no Bahia, estava no início da carreira quando começou a ser convocado pela Colômbia (Foto: Divulgação/ACF)
Arias, atualmente no Bahia, estava no início da carreira quando começou a ser convocado pela Colômbia (Foto: Divulgação/ACF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias