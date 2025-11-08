Jogador do Bahia é convocado para a seleção da Colômbia
Seis atletas que atuam no Brasil foram convocados para a Colômbia
O Bahia tem mais um jogador convocado para esta próxima Data Fifa. Trata-se do lateral-direito colombiano Santiago Arias, que vai disputar amistosos contra Nova Zelândia e Austrália nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente, nos Estados Unidos. Na seleção da Colômbia, ele vai se juntar a outros cinco atletas que atuam no futebol brasileiro.
Carlos Cuesta (Vasco), Carrascal (Flamengo), Borré (Inter), Carbonero (Inter) e Andrés Gomez (Vasco) também foram chamados pelo técnico Néstor Lorenzo.
O primeiro confronto será contra a Nova Zelândia, no dia 15, em Fort Lauderdale. A segunda partida será diante da Austrália, dia 18, em Nova Iorque. Neste cenário, é bem possível que Arias seja um desfalque para Rogério Ceni na partida contra o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, marcada para as 18h do dia 20 de novembro (horário de Brasília), uma quinta-feira.
O grande problema é que Gilberto, concorrente de Arias na lateral direita, foi diagnosticado com um estiramento muscular na coxa depois da partida contra o São Paulo. Se ele não recuperar até lá, o treinador vai ter que usar Arias ou improvisar. O clube ainda não divulgou uma programação definida para o retorno do colombiano.
Bahia tem histórico de convocações
Santiago Arias, inclusive, já tem mais de uma década de convocações para a Colômbia e foi selecionado por Néstor Lorenzo outras duas vezes neste ano, ambas para jogos das Eliminatórias, em março e setembro.
Além de Arias, o Bahia coleciona outras convocações recentes, como a de Jean Lucas para representar o Brasil nas últimas rodadas das Eliminatórias, em setembro, e Luciano Juba, chamado por Carlo Ancelotti na última segunda-feira para integrar o elenco que vai enfrentar amistosos contra Senegal e Tunísia.
Esse trio formado por Juba, Jean Lucas e Arias, inclusive, é cotado para ser titular a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília), quando o Bahia visita o Internacional no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão, a última antes desta Data Fifa. Inter que, por sinal, também teve Borré e Carbonero convocados para defender a Colômbia.
