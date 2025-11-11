Confira as chances do Bahia garantir classificação para fase de grupos da Libertadores

O empate contra o Internacional no último sábado não foi o resultado dos sonhos para o Bahia, mas ao menos serviu para manter o time firme como principal favorito a garantir a quinta vaga direta para a fase de grupos da Libertadores 2026 via Brasileirão.

De acordo com apuração do Lance! junto ao Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia tem 52,1% de conquistar a tão sonhada vaga na fase de grupos. Vale lembrar que Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente, já estão garantidos, enquanto Cruzeiro e Mirassol só não estão confirmados matematicamente por detalhes.

Probabilidades de vaga direta na fase de grupos da Libertadores:

1º - Palmeiras (100%); 2º - Flamengo (100%); 3º - Cruzeiro (99,993%); 4º - Mirassol (97,3%); 5º - Bahia (52,1%); 6º - Botafogo (25,7%); 7º - Fluminense (24,3%).

A cinco rodadas do fim do Brasileirão, o Bahia tem 53 pontos e já igualou o número de pontos conquistados no Brasileirão do ano passado, quando ficou na oitava posição e foi para a Pré-Libertadores.

Essa, inclusive é uma outra possibilidade para o Bahia, que já tem 97,6% de chance de terminar ao menos na sétima colocação.

Chance de Libertadores do Bahia por pontuação

Já se for considerada apenas a pontuação, o necessário para ir direto à fase de grupos da competição continental, de acordo com o levantamento, é somar 69 pontos, mas as projeções mostram que com 65 a chance de garantir a classificação já é muito alta (88,8%).

Mas todas essas contas ainda podem mudar a depender do campeão da Copa do Brasil. Se for o Cruzeiro, por exemplo, mais uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores se abre, mas isso o Bahia só vai descobrir isso no final de dezembro, depois de enfrentar Fortaleza, Vasco, Juventude, Sport e Fluminense nesta reta final de Brasileirão.