O Bahia bateu o Santos por 2 a 0 neste domingo, pela 21ª rodada do Brasileirão, em uma tarde especial na Arena Fonte Nova. Além da consolidação do time no G-4, foi uma oportunidade rara para os atletas serem vistos por Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. Alguns deles, inclusive, já mostraram que merecem um olhar especial da comissão técnica do italiano e fizeram bonito diante do Peixe.

Em entrevista coletiva depois da partida, Rogério Ceni exaltou a presença de Ancelotti e o classificou como "um dos maiores".

— Fico feliz por ele e pelos outros que puderam ser vistos por um treinador que é um dos maiores. Isso expõe cada vez mais o trabalho do Bahia, isso valoriza muito o trabalho feito aqui.

— Acho que o time estava mais cansado que o normal, eles vêm se desgastando demais. Mesmo assim Jean jogou 90 minutos, ficou em campo bem, mostra que é um jogador que tem capacidade, sim, de vestir a camisa da Seleção — completou.

Desafio do Bahia na Copa do Brasil e postura do elenco

O elenco do Bahia agora ganha gás para mais uma partida decisiva, desta vez pela Copa do Brasil. A equipe recebe o Fluminense às 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final.

— Mas temos que levar todos os fatores em consideração. Vamos lutar para vencer o jogo, o primeiro jogo conta muito, dentro da nossa casa. Me preocupo hoje com as lesões dos jogadores, temos que ver o que temos de melhor para vencer o primeiro jogo. E aí na volta da Data Fifa, que não vai ter para nós por causa da Copa do Nordeste, a gente vai pensar no todo, em como passar. O importante é tentar conseguir um bom resultado no primeiro jogo, tentar vencer dentro de casa — projetou.

— A gente está nessa sequência de um jogo a cada quatro dias. Todos se doaram muito, mas estão fisicamente no limite. Os jogadores estão muito cansados. Vou ver amanhã, mais exames, torcer pela volta dos jogadores que estão fora há dez ou 15 dias. O calendário não oferece nenhuma perspectiva de melhora. As lesões fazem a gente sofrer cada vez mais, então vamos analisar amanhã, fazer exames no Ademir e esperar boas notícias do departamento médico, disse Ceni — finalizou o treinador.