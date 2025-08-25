Bahia anuncia contratação do goleiro João Paulo, ex-Santos
Arqueiro chega por empréstimo até junho de 2026
O Bahia anunciou, nesta segunda-feira, a tão esperada contratação do novo goleiro. Trata-se de João Paulo, ex-Santos, que chega ao Tricolor por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra ao fim do vínculo. Menino da Vila, essa é a primeira vez que ele sai do Peixe desde o início da carreira.
Com salário integralmente pago pelo Bahia, João Paulo abriu mão de valores que tinha a receber do Santos e ainda deixou 30% dos seus direitos econômicos com o clube paulista.
O goleiro de 30 anos chega para ser titular do Bahia e suprir uma lacuna importante no elenco que se reforça a cada ano. Ronaldo não vive um bom momento debaixo das traves, enquanto Marcos Felipe foi emprestado ao Eyüpspor, da Turquia. Essa era uma posição que o torcedor clamava por reforços, e o Tricolor buscava soluções no mercado.
Quando João Paulo estreia pelo Bahia?
João Paulo já iniciou os treinos no CT Evaristo de Macedo e está disponível para jogar a Copa do Brasil e o Brasileirão. A expectativa é que ele faça a estreia às 19h30 desta quinta-feira, quando o Bahia recebe o Fluminense pelo jogo de ida das quartas de final do mata-mata nacional.
Vale lembrar que ele não pode entrar em campo nas finais da Copa do Nordeste, já que as inscrições de atletas acabaram no início de junho.
Mas sua condição física também será um fator determinante. O arqueiro sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo na partida contra o América-MG, pela Série B de 2024, e voltou aos gramados, depois de nove meses de recuperação, na vitória do Santos contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista deste ano. Mas já era tarde.
Gabriel Brazão, o outro goleiro do Santos, mostrou bom desempenho e caiu nas graças da torcida. Ele virou titular absoluto do time e um dos destaques da posição no futebol brasileiro. Não à toa, João Paulo só entrou em campo uma vez em 2025.
