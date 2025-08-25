São três assistências em dois jogos, regularidade entre os titulares, camisa 10 e faixa do Bahia. Foram essas as credenciais que Everton Ribeiro apresentou na tarde do último domingo ao comandar a vitória do Bahia contra o Santos por 2 a 0 em uma Arena Fonte Nova lotada. Entre os mais de 45 mil espectadores no estádio, estava Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que viu o meia dar dois ótimos passes para gols.

Todo esse contexto pode reacender a esperança de convocação para Everton Ribeiro, que, apesar dos 36 anos, apresenta um futebol refinado e é referência desse Bahia que sonha por coisas grandes no Brasileirão.

— Qualquer jogador que esteja atuando tem que pensar em Seleção, independente da idade. Sabemos que tem muitos jogadores de qualidade, o Brasil é um celeiro de craques. Muito feliz em estar em um grande clube como o Bahia e de ver o treinador da seleção brasileira acompanhar a partida na Fonte Nova, assistir o show da torcida e ter os jogadores com esse contato na Seleção. Isso é muito bom para o Bahia se colocar entre os grandes clubes do Brasil. Pretendo continuar em alto nível. Quem sabe, né... Estamos sempre à disposição da Seleção — pontuou Everton em entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova.

Mas vale lembrar que, mesmo apresentando um grande futebol, o aspecto físico pode ser um limitador para Everton Ribeiro. O meia tem três gols e cinco assistências em 43 jogos neste ano, mas só ficou do apito inicial ao apito final em campo apenas uma vez, justamente na última quarta-feira, nas semifinais da Copa do Nordeste contra o Ceará, depois de cumprir suspensão no jogo anterior diante do Corinthians.

Everton Ribeiro em ação contra o Santos; meia do Bahia volta a sonhar com Seleção (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia sonha alto

O próximo desafio do Bahia será mais novamente decisivo, desta vez contra o Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. É mais uma frente para o Tricolor buscar o título, já que também está na final da Copa do Nordeste. Mas, para Everton Ribeiro, o Campeonato Brasileiro deve ter uma atenção especial.

— A gente pensa jogo a jogo, queremos chegar o mais longe possível. Mas o que nos sustenta é o Campeonato Brasileiro, que nos dá uma vaga na Libertadores e nos deixa prontos para jogar as copas. Sempre que a gente entra é para dar a vida e muito focados. Tem dado muito certo.

O Tricolor fecha a 21ª rodada na quarta posição, com 36 pontos, quatro a mais em relação ao Botafogo, que vem logo atrás.