O Bahia foi dominado pelo Cruzeiro na noite desta quinta-feira, no Mineirão, e perdeu pelo placar elástico de 3 a 0 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado aumenta a sequência sem vitórias do Tricolor na competição e mantém a equipe na zona de rebaixamento com três pontos.

Jean Lucas detona derrota do Bahia por 3 a 0 no Mineirão Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em entrevista ao canal Premiere após a partida, o meia Jean Lucas detonou a atuação do Bahia e tratou como inaceitável a postura do time contra o Cruzeiro.

A gente não fez um bom jogo, nosso jogo é a partir da construção com a bola. A gente correu muito atrás deles e não fizemos o que o professor pediu. Não é aceitável. Temos que colocar a barba de molho, não tenho nem o que falar. É uma noite para esquecer". Jean Lucas

O jogo entre Cruzeiro e Bahia

Jean Lucas em ação contra o Cruzeiro Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia, de fato, sofreu desde os minutos iniciais com a saída de bola de pé em pé e, logo aos 11 minutos, o goleiro Ronaldo cometeu um pênalti ao dominar errado dentro da área. Esse foi apenas o primeiro erro da equipe durante o jogo, que mesmo com a defesa da penalidade, acabou 3 a 0 para a Raposa. O Tricolor, por sua vez, foi improdutivo em campo e quase não ameaçou o gol defendido por Cássio.

Os gols do time mineiro foram marcados por Lucas Romero, no primeiro tempo, e Kaio Jorge (2x), na segunda etapa, que levaram o Cruzeiro à quinta posição, com sete pontos. Já o Bahia fica estacionado em 18º, com apenas três pontos. A próxima chance para desencatar no campeonato será às 20h da próxima segunda-feira, quando o Tricolor recebe o Ceará na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada.

