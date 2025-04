Pênalti de Kaio Jorge repercute em Cruzeiro x Bahia: ‘Cobrança ridícula’

O Cruzeiro perdeu um pênalti no primeiro tempo contra o Bahia, nesta quinta-feira (17), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge foi derrubado pelo goleiro Ronaldo na área, mas desperdiçou a cobrança em chute fraco. Nas redes sociais, a finalização do atacante teve grande repercussão.

Aos 13 minutos, Ronaldo errou um domínio dentro da área, Kaio Jorge recuperou a bola, mas foi derrubado pelo goleiro. Com ótimo aproveitamento em pênaltis na passagem pelo Flamengo, Gabigol começou a partida no banco de reservas. Lucas Romero abriu o placar nos acréscimos da etapa inicial.

Veja as reações nas redes sociais: