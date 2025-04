O goleiro Ronaldo foi o grande personagem dos minutos iniciais da partida entre Bahia e Cruzeiro na noite desta quinta-feira, no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileirão. Em saída de bola apertada, ele cometeu pênalti bobo em Kaio Jorge, mas se redimiu com uma boa defesa antes de sair machucado logo em seguida.

Ronaldo comete pênalti em Kaio Jorge Foto: Reprodução / Premiere

O Bahia começou o jogo com a proposta de trocar passes na defesa para sair com a bola nos pés, mas o Cruzeiro logo entendeu a dinâmica do adversário e começou a pressionar. Em uma dessas jogadas, Ronaldo recebeu passe do zagueiro Fredi aos 11 minutos, dominou errado e derrubou Kaio Jorge dentro da área, após o atacante da Raposa tomar a frente da jogada.

O goleiro contestou, mas a arbitragem marcou a infração com convicção. O próprio Kaio Jorge foi para cobrança, mas bateu fraco e viu o goleiro cair no canto direito para fazer a defesa sem dar rebote. No lance seguinte, porém, Ronaldo fez nova defesa, mas saiu machucado ao sentir a posterior da coxa, segundo reportagem do Premiere. Quem entrou no lugar dele foi Marcos Felipe, conhecido como um goleiro experiente com a bola nos pés.

Ronaldo pelo Bahia

Ronaldo em treino do Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Contratado no final de fevereiro, Ronaldo chegou ao Bahia com vínculo até dezembro deste ano. Ele recebeu a primeira chance na partida contra o CSA, há quase um mês, pela Copa do Nordeste, quando o Tricolor entrou em campo com uma equipe alternativa.

O goleiro, porém, ganhou a confiança de Rogério Ceni e foi titular nas últimas sete partidas do Bahia (contando com o jogo do Cruzeiro). Ronaldo terá situação médica avaliada no retorno da equipe a Salvador. Vale lembrar que o Bahia tem outros cinco atletas no departamento médico.