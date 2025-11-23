Depois de três jogos sem vencer no Brasileirão, o Bahia deu uma resposta ao seu torcedor na tarde deste domingo ao dominar e vencer o Vasco por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O gol marcado por Erick Pulga, já no segundo tempo, recolocou o time na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva logo depois da partida, o técnico Rogério Ceni elogiou o comportamento do Bahia em campo e viu o time muito superior em relação ao Vasco.

— Hoje jogamos bem, controlamos o jogo. Não tivemos grandes oportunidades, mas sempre estivemos controlando. Erramos pouco. Hoje marcamos bem o Vasco como um todo. Fomos dominantes os 90 minutos ou 90% do jogo — analisou Ceni.

continua após a publicidade

Um dos responsáveis por esse domínio, sem dúvidas, foi o capitão Everton Ribeiro. Mesmo em busca da plena forma física depois de uma cirurgia para tratar câncer na tireoide, o meia vem fazendo bons jogos e foi essencial para o time neste domingo.

— Ele, em condição física, com a qualidade técnica que tem, é um jogador essencial para a gente. A gente conversou. Eu, hoje, fui conversar com ele para tentar definir a escalação. Ele disse que se sentia bem para os primeiros 45 minutos. Ele jogou uns 70 minutos, mas disse que se sentiu melhor que no último jogo. Mostra que está se recuperando. Foi fundamental no empate com o Inter, contra o Bragantino. E hoje fez um bom jogo, mesmo não estando no seu auge na parte física.

continua após a publicidade

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Vasco na Fonte Nova (Foto: Marcio Roberto/Agência F8/Gazeta Press)

O que o Bahia precisa para 2026?

Já na reta final do Campeonato Brasileiro, Ceni começou a projetar a próxima temporada ao ser perguntado sobre as necessidades do Bahia e apontou fatores que podem fazer a diferença para a equipe no ano que vem.

— Nós temos que melhorar o jogo fora de casa. Não o resultado, mas a maneira de enfrentar. Muitos times têm campanhas ruins também. Mas não temos que nos preocupar com os outros. Repetir o desempenho em casa é um grande desafio. Como peças, temos muitas peças técnicas de construção. Mas, defensivamente, temos que nos reforçar. É dar uma atenção maior nessa parte de força, que é o que determinar melhor essa parte de força.

— Não tem a Copa do Nordeste no próximo ano. Por isso, é importante ir para a Libertadores de forma direta. Esse ano, a Pré-Libertadores entra no Brasileiro. Nós temos grau de dificuldade grande. Continuo com a minha tese que o Campeonato Brasileiro é o mais importante que temos. Mas não significa que vamos abrir mão de algum campeonato. É o que direciona tudo no ano. Temos que continuar valorizando — completou.

Mas antes de pensar em 2026, o Bahia tem compromisso importante na busca por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A partir das 19h da próxima sexta-feira (horário de Brasília), o Tricolor visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 36ª rodada do Brasileirão.

— Não acho que seja praticamente rebaixado. Mas temos nove pontos para disputar. Pelo jeito, fez jogo parelho contra o São Paulo. Vem fazendo bons jogos. Quando joga em casa, normalmente, apresenta bom futebol. O futebol, rebaixado, estava ganhando de 2 a 0 do Botafogo. Não muda a maneira dos adversários jogarem. Todos os jogos fora de casa são oportunidade. Se a gente quiser brigar pelo quinto lugar é necessário conquistar triunfo longe de casa. E o jogo do Juventude é o próximo.