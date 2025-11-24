Bahia estabelece novo recorde no Brasileirão de pontos corridos

A vitória do Bahia por 1 a 0 contra o Vasco, na tarde do último domingo, não só manteve a equipe baiana viva na luta por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, como também estabeleceu a pontuação recorde do clube no Brasileirão de pontos corridos.

Antes da bola rolar contra o Vasco, a melhor campanha do Bahia na elite do futebol brasileiro desde 2003, ano em que Campeonato Brasileiro passou a ser disputado nos moldes atuais, foi justamente na temporada passada, quando o time comandado por Rogério Ceni fechou a competição como oitavo colocado, com 53 pontos. Não só isso, o desempenho garantiu o retorno do Tricolor à Libertadores depois de 36 anos.

Já em 2025, seguindo a lógica do Grupo City de evoluir a cada ano em um projeto de médio a longo prazo, o Bahia melhorou o desempenho e já chegou aos 56 pontos com a vitória deste domingo, graças ao gol marcado por Erick Pulga, aos 27 minutos do segundo tempo.

Campanhas do Bahia no Brasileirão de pontos corridos:

Temporada Pontos somados Posição 2025 56 (em andamento) 6ª (em andamento) 2024 53 8º 2023 44 16º 2021 43 18º 2020 44 14º 2019 49 11º 2018 48 11º 2017 50 12º 2014 37 18º 2013 48 12º 2012 47 15º 2011 46 14º 2003 46 24º

Bahia cada vez mais ambicioso

Diferente do ano passado, o Bahia estabeleceu uma meta ainda mais ambiciosa para esta temporada. O principal objetivo da diretoria é não só se classificar para a Libertadores, mas para a fase de grupos da competição continental de forma direta, o que pode representar até mesmo um alívio no calendário para 2026.

Por enquanto, o Tricolor não corresponde ao objetivo, já que está a dois pontos do Botafogo, quinto colocado, mas pode se beneficiar caso o Cruzeiro vença a Copa do Brasil, o que abriria mais uma vaga para classificação direta à fase de grupos da Libertadores. O Bahia fecha esta rodada na sexta posição, com 56 pontos e 16 vitórias, também o maior número do clube na era de pontos corridos.

— Não tem a Copa do Nordeste no próximo ano. Por isso é importante ir para a Libertadores de forma direta. Esse ano, a Pré-Libertadores entra no Brasileiro. Nós temos grau de dificuldade grande. Continuo com a minha tese que o Campeonato Brasileiro é o mais importante que temos. Mas não significa que vamos abrir mão de algum campeonato. É o que direciona tudo no ano. Temos que continuar valorizando — destacou Ceni em entrevista coletiva depois do jogo contra o Vasco.