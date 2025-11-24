Bahia estabelece novo recorde no Brasileirão de pontos corridos
Tricolor bate marca do ano passado e mantém sonho de classificação para fase de grupos da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
A vitória do Bahia por 1 a 0 contra o Vasco, na tarde do último domingo, não só manteve a equipe baiana viva na luta por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, como também estabeleceu a pontuação recorde do clube no Brasileirão de pontos corridos.
Ceni vê Bahia dominante contra o Vasco e traça planos para 2026: ‘Nos reforçar’
Bahia
Everton Ribeiro desfila em Bahia x Vasco e emociona esposa: ‘Obrigada’
Fora de Campo
Melhores momentos: Em jogo com duas expulsões, Vasco é dominado pelo Bahia e perde a quinta seguida
Futebol Nacional
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Antes da bola rolar contra o Vasco, a melhor campanha do Bahia na elite do futebol brasileiro desde 2003, ano em que Campeonato Brasileiro passou a ser disputado nos moldes atuais, foi justamente na temporada passada, quando o time comandado por Rogério Ceni fechou a competição como oitavo colocado, com 53 pontos. Não só isso, o desempenho garantiu o retorno do Tricolor à Libertadores depois de 36 anos.
Já em 2025, seguindo a lógica do Grupo City de evoluir a cada ano em um projeto de médio a longo prazo, o Bahia melhorou o desempenho e já chegou aos 56 pontos com a vitória deste domingo, graças ao gol marcado por Erick Pulga, aos 27 minutos do segundo tempo.
Campanhas do Bahia no Brasileirão de pontos corridos:
|Temporada
|Pontos somados
|Posição
2025
56 (em andamento)
6ª (em andamento)
2024
53
8º
2023
44
16º
2021
43
18º
2020
44
14º
2019
49
11º
2018
48
11º
2017
50
12º
2014
37
18º
2013
48
12º
2012
47
15º
2011
46
14º
2003
46
24º
➡️Ceni vê Bahia dominante contra o Vasco e traça planos para 2026: 'Nos reforçar'
Bahia cada vez mais ambicioso
Diferente do ano passado, o Bahia estabeleceu uma meta ainda mais ambiciosa para esta temporada. O principal objetivo da diretoria é não só se classificar para a Libertadores, mas para a fase de grupos da competição continental de forma direta, o que pode representar até mesmo um alívio no calendário para 2026.
Por enquanto, o Tricolor não corresponde ao objetivo, já que está a dois pontos do Botafogo, quinto colocado, mas pode se beneficiar caso o Cruzeiro vença a Copa do Brasil, o que abriria mais uma vaga para classificação direta à fase de grupos da Libertadores. O Bahia fecha esta rodada na sexta posição, com 56 pontos e 16 vitórias, também o maior número do clube na era de pontos corridos.
— Não tem a Copa do Nordeste no próximo ano. Por isso é importante ir para a Libertadores de forma direta. Esse ano, a Pré-Libertadores entra no Brasileiro. Nós temos grau de dificuldade grande. Continuo com a minha tese que o Campeonato Brasileiro é o mais importante que temos. Mas não significa que vamos abrir mão de algum campeonato. É o que direciona tudo no ano. Temos que continuar valorizando — destacou Ceni em entrevista coletiva depois do jogo contra o Vasco.
- Matéria
- Mais Notícias