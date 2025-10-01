Uma das grandes novidades da última convocação de Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, Jean Lucas vive a expectativa por uma nova oportunidade com a Amerelinha. Mas esta quarta-feira não se resume apenas ao anúncio da lista de atletas para os amistosos contra Coréia do Sul e Japão, já que o Bahia tem confronto direto contra o Botafogo, no Nilton Santos, em busca de vaga direta na Libertadores.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Jean Lucas, inclusive, deve ser titular na partida depois de cumprir suspensão na partida do último domingo, contra o Palmeiras. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão.

Antes disso, às 15h, Ancelotti anuncia os jogadores convocados para os dois próximos amistosos. O primeiro jogo, contra a Coréia do Sul, está marcado para as 8h da próxima sexta-feira (10), no horário de Brasília, em Seul. Já o duelo contra o Japão acontece às 7h30 de terça (14), em Tóquio.

continua após a publicidade

Com as atenções divididas, o volante do Bahia se mostra pronto para assumir mais um desafio com a Amarelinha e seguir firme na reta final do ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

— Procuro manter o foco no Bahia, temos um jogo importantíssimo e que pode nos fazer ganhar duas posições na tabela. Venho pensando nisso. Tenho que fazer o melhor aqui, e se Deus me abençoar com uma nova convocação, estarei pronto — afirmou Jean.

continua após a publicidade

Passagem de Jean Lucas pela Seleção

Jean Lucas durante último treino da Seleção; volante vive expectativa por convocação (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Primeiro jogador do Bahia convocado para a seleção brasileira depois do meia Luís Henrique, chamado em 1991, Jean Lucas esteve entre os convocados de Ancelotti na última Data Fifa, para as partidas contra Chile e Bolívia, que fecharam a campanha brasileira nas Eliminatórias.

Jean, no entanto, sequer foi relacionado na vitória brasileira contra o Chile no Maracanã, por 3 a 0, mas, na última partida, contra a Bolívia, o volante do Bahia foi acionado aos 27 minutos do segundo tempo e entrou na vaga de Andrey Santos, companheiro de posição. Andrey Santos, por sinal, sofreu uma lesão pelo Chelsea e é dúvida na convocação, o que pode abrir espaço para Jean.

Desde que chegou ao Bahia, em janeiro de 2024, Jean Lucas é o volante que mais gera gols no país, com nove bolas nas redes e seis assistências em 2024, além de sete gols e três assistências em 2025, totalizando 25 participações em gols, à frente de nomes como Gerson (18) e Richard Ríos (17), que se transferiram para o exterior.