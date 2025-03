Segundo técnico da era City, Ceni leva primeiro título pelo Bahia após 100 jogos

O título do Bahia no Campeonato Baiano 2025 teve um gosto especial para o técnico Rogério Ceni. O ex-goleiro, que completou 101 jogos à frente da equipe neste domingo, amargou o vice-campeonato estadual no ano passado e só agora pôde soltar o grito de campeão pela primeira vez, diante do Vitória, no Barradão. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o empate por 1 a 1 foi o suficiente para o Tricolor levar o 51º troféu da competição.

Rogerio Ceni durante Vitória x Bahia no Barradão. (foto: Walmir Cirne/AGIF)

Ceni chegou ao Bahia em setembro de 2023, com a missão de livrar o time do rebaixamento para a Série B. E conseguiu. De lá para cá, o treinador viveu de tudo um pouco com a camisa azul, vermelha e branca: foi vice-campeão estadual diante do Vitória, classificou o time para a Libertadores no ano passado e garantiu o Esquadrão na fase de grupos da competição continental após 36 anos.

Só faltava para o vitorioso ex-goleiro do São Paulo um título. A conquista, no entanto, veio em grande estilo neste domingo, na casa do rival Vitória. O empate por 1 a 1 garantiu o 51º troféu do Bahia no Campeonato Baiano, que fez a equipe se isolar ainda mais como maior campeã - o Rubro-Negro vem logo atrás com 30 conquistas.

— De alguma maneira você marca sua passagem pelo clube. Acho que temos que crescer no cenário nacional e continental. É um processo que leva tempo, que tem que ser construído com bastante base. Queremos o Bahia em competições grandes e com os títulos que são possíveis. O estadual no Brasil ainda é muito valorizado - comemorou o treinador durante entrevista coletiva.

Números de Ceni pelo Bahia

Rogério Ceni é o segundo técnico do Bahia desde a chegada do Grupo City, que controla o futebol tricolor desde o início de 2023. Após uma passagem de altos e baixos de Renato Paiva, que conquistou o Campeonato Baiano daquele ano, Ceni chegou como uma esperança de dias melhores para o torcedor tricolor.

Após o segundo jogo contra o Vitória pela final do Baiano 2025, ele alcançou 101 partidas à frente da equipe, com 53 vitórias, 18 empates e 29 derrotas (58,4% de aproveitamento).

— Chegar aos 100 jogos em um clube no Brasil é motivo de orgulho, é muita troca, muita pressão. Você tem que ganhar todos os dias. Esse ano estamos bem, são 17 jogos para esse time, e perdemos apenas um. Não fizemos uma grande jornada, mas nos mantivemos invictos e com o título. Agora nos jogos que não forem tão decisivos, temos que produzir mais, jogar mais, render mais na parte técnica.

Ceni comanda treino com bola no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

A campanha

Rogério Ceni não chegou a acompanhar as três rodadas iniciais do Baianão, já que esteve com o elenco principal em pré-temporada na cidade de Girona, na Espanha. Coube a Leonardo Galbes comandar o time sub-20 nessa trinca de jogos, que terminou com dois empates (Jacuipense e Jacobina) e uma derrota (Atlético de Alagoinhas).

Com o treinador e o elenco profissional de volta, o Bahia deslanchou e ficou invicto nas seis rodadas finais - foram cinco triunfos e um empate no clássico contra o Vitória.

Nas semifinais, contra o Jacuipense, o Tricolor tomou um susto ao perder o primeiro jogo por 2 a 1 em plena Arena Fonte Nova, mas reverteu o placar em grande estilo com um elástico 5 a 0 no jogo da volta.

Na decisão, bateu o Vitória com autoridade por 2 a 0, em casa, com direito a pênalti perdido, e segurou o empate por 1 a 1 no jogo da volta para confirmar o título.

Com marcas históricas, como a de técnico mais longevo do século no clube e o primeiro, após 36 anos, a levar o Bahia a uma Libertadores, enfim veio o título para deixar a trajetória de Ceni no Tricolor ainda mais especial.