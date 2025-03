O Bahia jogou com o regulamento debaixo do braço contra o Vitória, na tarde deste domingo, para retomar a hegemonia do Campeonato Baiano. O Tricolor correu riscos, saiu atrás do placar, mas buscou o empate por 1 a 1, resultado suficiente para ser campeão, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Claudinho abriu o placar para o Rubro-Negro no final do segundo tempo, e Kayky, após muita confusão entre os atletas dentro de campo, empatou aos 62 minutos para sacramentar o título.

Como foi o jogo

O Vitória começou o jogo mais ativo no ataque, principalmente com aparições de Janderson, responsável pela primeira finalização da equipe. Em um primeiro tempo brigado no meio-campo, o Rubro-Negro teve dificuldades para chegar ao gol de Marcos Felipe, enquanto o Bahia apostava na velocidade de Ademir pela direita para tentar assustar. O Vitória controlou boa parte da etapa inicial, e, aos 43 minutos, teve na bola parada a sua principal chance. Após cobrança de escanteio de Wellington Rato, Matheusinho cabeceou com perigo e carimbou o travessão.

O segundo tempo repetiu o roteiro do primeiro. O Leão precisava do resultado e partiu para cima, recuando todo o time do Bahia. Depois de dez minutos de muita posse de bola passiva, o time da casa assustou Marcos Felipe aos dez minutos em finalização de Fabri. Logo depois, Janderson exigiu duas grandes defesas do goleiro do tricolor em cabeceios dentro da área. O Bahia recuou suas linhas, tentou fechar os espaços do Vitória mas teve o bloqueio furado aos 39 minutos da etapa final, quando Claudinho acertou cruzamento venenoso e balançou as redes do Tricolor para colocar fogo no jogo. O Rubro-Negro não conseguiu ampliar no abafa, e o que marcou o final da partida foi uma grande confusão que envolveu atletas e comissão técnica dos dois times. Quatro jogadores foram expulsos e a partida terminou após 18 minutos de acréscimos.

O que vem pela frente

O Vitória agora deixa o Campeonato Baiano para trás e volta as atenções para a Copa do Nordeste. Às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), o Rubro-Negro tem compromisso com o Moto Club, no Maranhão, pela última rodada da fase de grupos. A equipe já está classificada e busca confirmar a liderança do Grupo A. O Tricolor, após levar o título baiano, tenta encaminhar a classificação no Nordestão às 19h desta quarta, contra o Ceará, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Janderson em Vitória x Bahia (foto: Walmir Cirne/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 1 BAHIA

FINAL - JOGO DE VOLTA - CAMPEONATO BAIANO

🗓️ Data e horário: 23/3/2025 às 16h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador, BA

🥅 Gol: Claudinho 39'/2°T (VIT)

🟨 Cartões amarelos: Raúl Cáceres, Lucas Arcanjo, Matheuzinho e Wellington Rato (Vitória); Gabriel Xavier, Kanu, Santiago Mingo e Caio Alexandre (Bahia)

🟥 Cartões vermelhos: Cauly, 47'/2ºT, e Caio Alexandre, 54’/2ºT, Danilo Fernandes, 53’/2ºT (Bahia); Zé Marcos, 54’/2ºT (Vitória)

💸 Renda: R$ 817.938,00

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 30.581.

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Cáceres (Claudinho), Neris, Lucas Halter e Jamerson (Hugo); Baralhas, Ricardo Ryller (Gustavo Mosquito), Ronald (Carlinhos) e Matheuzinho; Wellington Rato (Fabri) e Janderson.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Erick); Erick Pulga (Kayky), Ademir (Gilberto) e Willian José (Cauly).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE)

4️⃣ Quarto árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (MTR/RJ);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa/MG).