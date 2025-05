O Bahia fechou a curta preparação para a partida contra o Botafogo, marcada para as 21h deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada do Brasileirão. A principal expectativa era a respeito da condição do lateral-direito Gilberto, que sentiu um incômodo na coxa contra o Paysandu e ficou na fisioterapia neste último e único treino do Tricolor antes do jogo.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O lateral, portanto, deve ficar de fora do confronto e pode dar lugar a Gabriel Xavier, que voltou de lesão no último jogo e já fez a função algumas vezes nesta temporada, quando Rogério Ceni optou por escalar três zagueiros. Outra opção é repetir a ideia da última partida e colocar Erick na lateral direita, mas o desempenho não parece ter agradado o treinador.

- Erick já havia jogado dessa maneira no Athletico-PR, queria experimentar ele em construção a três, me dá bola aérea, defende muito bem o espaço, mas faz tempo que não joga nessa função e teve dificuldade, quem sabe numa função mais à frente possa fazer melhor - disse em entrevista após o duelo da última quarta.

continua após a publicidade

Fora do treino desta sexta, Gilberto se juntou a Santi Arias, Ronaldo e Kanu, que se recuperam de lesão e também não participaram das atividades preparatórias do Bahia para enfrentar o Botafogo. Vale destacar que Rogério Ceni poupou quase todo o time na partida contra o Paysandu e deve entrar com força máxima neste sábado.

Com a dúvida a respeito de Gilberto, que deve ficar de fora, o provável time de Bahia contra o Botafogo tem: Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Gilberto), Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

continua após a publicidade

Rogério Ceni em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como foi o treino do Bahia?

Esta sexta foi o único dia disponível para o Bahia trabalhar de olho no jogo contra o Botafogo, já que na quinta-feira o elenco voltou de Belém para Salvador. O elenco começou os trabalhos com uma ativação física na academia e seguiu para o gramado, onde foi conduzido um treino técnico em campo reduzido. Por fim, Ceni comandou uma atividade tática com orientações individuais para os atletas.