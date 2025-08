O Bahia está escalado para enfrentar o Retrô logo mais às 19h30 (de Brasília) pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Pernambuco. Depois de vencer a partida de ida por 3 a 2, o Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar às quartas. Por isso, Rogério Ceni escalou um time misto, mas manteve alguns atletas importantes.

A trinca Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, por exemplo, vai começar jogando na Arena Pernambuco. Vale lembrar que o volante Acevedo cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Com a ausência de Erick Pulga, que foi diagnosticado com lesão muscular na posterior da coxa depois de sair machucado justamente contra o Retrô, na última quarta, Ceni repete estratégia do jogo de ida e usa Kayky para fazer dupla com Lucho Rodríguez no ataque.

Além de Pulga, o volante Erick e o zagueiro Kanu também seguem em recuperação no departamento médico. Uma das surpresas na lista é a ausência de Iago Borduchi, principal cotado para assumir a lateral esquerda. O atleta está com virose e não participou dos últimos treinos. Quem fica com a vaga na lateral é Luciano Juba.

Caio Alexandre em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues/ECB)

Escalação de Bahia e Retrô

O Bahia de Rogério Ceni enfrenta o Retrô com a seguinte escalação: Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Kayky e Lucho Rodríguez.

Já a Fênix de Camaragibe entra em campo com: Volpi; Rayne, Rayan Ribeiro e Salomão (João Lucas); Iba Ly, Richard Franco, Diego Guerra, Radsley e Danilo; Vágner Love e Tales.

RETRÔ X BAHIA

OITAVAS (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata;

📺 Onde assistir Retrô x Bahia: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luis Marques (SP);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).