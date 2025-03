Ceni comenta expulsão de Everton Ribeiro e projeta Bahia contra o Inter

O empate do Bahia por 1 a 1 com o Corinthians no último domingo, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada da Série A, teve como divisor de águas a expulsão de Everton Ribeiro, capitão do time, logo no início do segundo tempo, quando o Tricolor vencia e era melhor na partida. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Rogério Ceni achou justa a expulsão de Everton Ribeiro e elogiou a postura do Bahia mesmo com um jogador a menos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Quase não cedemos oportunidades de gol. Acho que a expulsão não foi um lance intencional. O segundo cartão foi justo, mesmo sem intenção, não tinha o que ser feito.

Rogério Ceni em campo na Arena Fonte Nova Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar da punição, o Bahia conseguiu controlar o resultado até os 44 minutos do segundo tempo, quando Héctor Hernández cabeceou firme dentro da área e jogou um balde de água fria na festa tricolor, que abriu o placar com Gilberto ainda no primeiro tempo e já sentia o gosto do triunfo.

continua após a publicidade

- Acho que o time se portou bem, com exceção do lance do gol, que balançamos um pouco errado. Mas é de se destacar a postura e doação de todos dentro de campo. Mesmo com dez tivemos oportunidades e chances de matar o jogo. Foram 45 minutos com um jogador a menos - completou.

Agora o Bahia é Libertadores

Jogadores do Bahia em ação contra o Corinthians Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A partir de agora, o jogo contra o Corinthians fica para trás, e o Bahia volta os olhares para estreia na fase de grupos da Libertadores depois de 36 anos.

continua após a publicidade

Às 19h desta quinta-feira (horário de Brasília) o Tricolor recebe o Internacional na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do grupo F, que ainda tem Nacional (URU) e Atlético Nacional (COL).

Diante do momento crescente do Colorado, treinado por Roger Machado, Ceni destacou a qualidade do time gaúcho e tentou frear as expectativas colocadas em cima do tricolor baiano por conta do alto investimento e do bom futebol apresentado.

- Eu fico feliz que o Bahia seja colocado como um time com variação no elenco, mas isso não quer dizer que somos o sexto melhor time da Libertadores. Mostra que estamos crescendo e que temos condições de lutar. Vocês viram o Inter jogando contra o Flamengo, a qualidade do Inter fora de casa. O gasto econômico, o investimento, o valor, nem sempre vai refletir a posição final.

O Bahia já fez quatro jogos pela fase prévia da competição continental e garantiu a classificação para a fase de grupos após bater The Strongest e Boston River.