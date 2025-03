O jogador Everton Ribeiro, do Bahia, foi expulso no início do segundo tempo. O jogador tomou o segundo cartão amarelo, após uma entrada no atacante Talles Magno. O Tricolor vai vencendo por 1 a 0, o Corinthians, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Brasileirão. Felizes com a expulsão, torcedores corintianos tiraram sarro com o ex-jogador do clube nas redes sociais.

Confira o que os torcedores do Corinthians comentaram na rede social X (antigo Twitter), após a expulsão de Everton Ribeiro: