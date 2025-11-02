Escalações de Bahia x Bragantino: times começam com novidades

Bahia e Bragantino estão escalados para o duelo de logo mais às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com desfalques e suspensões, ambas as equipes entram em campo com mudanças.

A começar pelo Bahia, o atacante Erick Pulga, um dos destaques da equipe durante a temporada, volta ao time titular depois de três meses de recuperação por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa.

Quem também aparece como surpresa no banco de reservas é o meia Everton Ribeiro, que está recuperado de um câncer na tireoide e já treina sem restrições com o restante do grupo.

Por outro lado, o volante Caio Alexandre segue em transição física e técnica e será desfalque, assim como o atacante Sanabria e o lateral Gilberto, ambos em recuperação de lesão. Por fim, Ademir está fora do jogo por acúmulo de cartões amarelos.

Pendurados do Bahia: João Paulo, Ramos Mingo, Jean Lucas, Cauly e Kayky.

Relacionados do Bahia contra o Bragantino; veja abaixo as escalações (Foto: divulgação / EC Bahia)

Já Vágner Mancini, que estreia no comando do Bragantino neste domingo, teve que quebrar a cabeça para montar o time diante do desfalque do meia Jhon Jhon, um dos destaques do elenco, que está suspenso. Já os zagueiros Eduardo e Guzmán, o meia Bruninho e o atacante Vinicinho estão no departamento médico.

Pendurados do Massa Bruta: Andres Hurtado, Cleiton, Juninho Capixaba, Guilherme, Guzmán, Sérgio Palacios, Matheus Fernandes, Praxedes, Sasha e Vinicinho.

Mancini comanda primeiro treino no Bragantino (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Escalações de Bahia e Bragantino

Neste cenário, a escalação do Bahia contra o Bragantino é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kayky, Erick Pulga e Willian José.

Já o Bragantino vai a campo com: Cleiton; Andres Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Juninho Capixaba; Mosquera, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa.

BAHIA X BRAGANTINO

31ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 02 de novembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Bragantino: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Renan Aguiar da Costa (CE);

🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).