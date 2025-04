O Bahia está escalado para enfrentar o Palmeiras logo mais às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem duas mudanças em relação ao time titular que entrou em campo contra o Atlético Nacional (COL), na última quinta-feira.

Vestiário do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O atacante Ademir entra na vaga de Cauly, rotação comum no time de Rogério Ceni, a depender do estilo de jogo que a equipe vai propor. A outra mudança é a entrada de Willian José na vaga de Lucho Rodríguez no ataque. Willian, inclusive, marcou o gol da vitória contra o time colombiano na última quinta.

O Bahia segue com os desfalques de Arias, Ronaldo e Kanu, que se recuperam de lesão, e Gabriel Xavier, que já iniciou a transição física. Por outro lado, o meia Michel Araújo volta à lista de relacionados após tratar problema muscular.

A equipe de Rogério Ceni vem de dois resultados positivos após bater o Ceará na última segunda-feira, a primeira vitória da equipe no Campeonato Brasileiro, e o Atlético Nacional (COL) na última quinta, pela terceira rodada da Libertadores.

Escalação de Palmeiras e Bahia

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

O Verdão entra em campo com: Weverton; Giay, Benedetti, Gustavo Gómez e Piquerez; Maurício, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Já a escalação do Bahia contra o Palmeiras tem: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Zé Rafael, do Palmeiras, durante partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro 2023. Foto: Marcio Roberto/Agencia F8/Gazeta Press

PALMEIRAS X BAHIA

6ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO);

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES).