Escalação do Bahia contra o Fluminense tem cria de Xerém no ataque

Kayky faz seu segundo jogo seguido como titular

Kayky em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 09/08/2025
20:51
Atualizado há 1 minutos
O Bahia está escalado para enfrentar o Fluminense logo mais às 21h (de Brasília) na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem compromissos no meio da próxima semana, Rogério Ceni colocou força máxima para tentar consolidar o time baiano no G-4.

A principal novidade na equipe é a presença de Kayky no ataque titular do Bahia. Na ausência de Erick Pulga, que trata lesão na coxa, a ex-promessa do Tricolor das Laranjeiras faz seu segundo jogo consecutivo como titular da equipe, desta vez ao lado de Willian José.

Vale lembrar que Kayky foi comprado pelo Manchester City por cerca de R$ 73 milhões há quatro temporadas, com 17 anos, depois de despontar como uma das principais promessas do futebol brasileiro. O atacante, no entanto, não engrenou na Inglaterra e foi para o Bahia, que também é do Grupo City, em 2023.

Outra novidade no time retorno do lateral-esquerdo Iago Borduchi, que fica à disposição depois de se recuperar de virose.

Além de Erick Pulga, Kanu, Fredi e Erick, seguem no departamento médico do Bahia. Ninguém será ausência por suspensão.

Rogério Ceni em ação no treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues/ECB)
Rogério Ceni em ação no treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues/ECB)

Escalação de Bahia e Fluminense

O Bahia de Rogério Ceni vai com a seguinte escalação para enfrentar Fluminense: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Kayky, Ademir e Willian José.

Já o Fluminense de Renato Gaúcho começa com: Fábio; Julio Fidélis, Davi Schuindt, Freytes e Renê; Thiago Santos, Bernal, Lima e Ganso; Keno e Cano.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA x FLUMINENSE
19ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Fluminense: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

