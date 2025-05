O Bahia está definido para a partida de logo mais contra o Botafogo às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de poupar o time quase todo contra o Paysandu na última quarta-feira, Rogério Ceni vai com o que tem de melhor para o jogo diante do Glorioso. A grande mudança é na lateral, com a entrada de Erick na vaga de Gilberto, que está lesionado.

De acordo com o departamento médico do Bahia, Gilberto sentiu uma pequena lesão muscular na partida contra o Papão e não está entre os 25 atletas relacionados. Por isso, Erick foi novamente acionado para atuar como improvisado na lateral direita e é o fator surpresa na escalação do Bahia contra o Botafogo.

Além de Gilberto, o lateral Santiago Arias também se recupera de lesão, o que obriga Ceni a improvisar na lateral direita. O goleiro Ronaldo e o zagueiro Kanu seguem em tratamento.

Outra novidade na relação é o jovem Ruan Pablo, que estava com o elenco sub-17 no meio da semana e volta a integrar o grupo principal do Bahia.

Escalação de Bahia e Botafogo

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Mastriani

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X BOTAFOGO

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado, 3 de maio de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).