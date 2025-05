Um dos grandes personagens da partida entre Bahia e Botafogo, marcada para as 21h deste sábado (horário de Brasília), pela 7ª rodada do Brasileirão, será o técnico Renato Paiva, que reencontra o Tricolor baiano após uma saída turbulenta no final de 2023. Neste sábado, todos os holofotes estarão voltados ao treinador e suas reações no gramado da Arena Fonte Nova.

Renato Paiva comanda o Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

A história começa em dezembro de 2022, quando Paiva estava no León do México e aceitou o convite do Bahia para ser o primeiro treinador da equipe na era do Grupo City. Até hoje, o time que o português mais treinou em uma única oportunidade foi o Tricolor, com 49 jogos naquele ano. A trajetória no Bahia começou relativamente bem, com vitórias importantes e o título baiano, que eleveram ainda mais a empolgação da torcida.

Mas o desempenho ruim em campo nas partidas seguintes aliado à falta de resultados passaram a desagradar a torcida, que começou a contestar o trabalho de Paiva, principalmente após o início do Campeonato Brasileiro, que logo colocou o time na briga contra o rebaixamento. Mas Paiva manteve-se no cargo de treinador já que, na política do Grupo City, a demissão é a última instância a qual deve-se recorrer.

Renato Paiva comanda treino do Bahia em 2023 (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Mas ele não suportou a pressão e pediu demissão após protestos da torcida em CT, ameaças familiares e montagens na internet com seu rosto no corpo de animais. Vale lembrar que ele saiu com relação estremecida com torcedores e até mesmo jornalistas após atritos e deixou o time em situação delicada na luta contra o rebaixamento. Ao todo, foram 49 jogos de Paiva com a camisa tricolor, com 19 vitória, 15 empates e 15 derrotas.

Momento no Botafogo

Renato Paiva deixou o Bahia e logo conseguiu uma vaga no Toluca, do México, onde foi treinador por duas temporadas e comandou a equipe em 44 jogos antes de receber o convite do Botafogo, atual campeão da América, para trabalhar no Rio de Janeiro.

O treinador aceitou de prontidão e já deu as primeiras pistas de como serão seus dias de Botafogo, após a saída do muticampeão Artur Jorge. Depois da vitória contra o Capital (DF), Paiva comandou o Glorioso em 10 jogos e já teve alguns sinais de que agradar o torcedor será uma missão mais uma vez desafiadora. No empate contra o São Paulo, no Nilton Santos, ele chegou a ser chamado de burro por parte do público presente.

Renato Paiva cumprimenta John após vitória do Botafogo sobre o Fluminense (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após emendar uma sequência de quatro jogos sem vencer, com três derrotas (Bragantino, Atlético-MG e Estudiantes) e um empate (São Paulo), Paiva espantou a má fase com um vitória convincente por 2 a 0 no clássico contra o Fluminense no último dia 27, pelo Brasileirão, e a goleada por 4 a 0 diante do Capital (DF), pela terceira fase da Copa do Brasil. É uma mostra de que o time começa a achar um estilo de jogo ideal.

O treinador português vai tentar manter a boa sequência contra seu ex-clube, em um lugar que conhece muito bem. Apesar da saída conturbada, ele demonstra um grande respeito pela instituição.

- O Bahia é parte da minha história. Me abriu as portas para trabalhar no Brasil, tenho muito orgulho daquele escudo, do grupo de jogadores, torcida. Adorei Salvador. A história poderia ser diferente? Sim. Mas foi o que foi e tenho muito respeito. Se eu pudesse nunca jogaria contra a minha história, mas, como não posso, hoje represento o Botafogo com muito orgulho e, obviamente, vou entrar na Fonte Nova com vontade de que o Botafogo jogue bem e ganhe. Mas não é contra ninguém, é pelo Botafogo - disse em entrevista coletiva após o jogo contra o Capital.

